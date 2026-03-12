Srikakulam: కాశిబుగ్గలో దారుణం.. యువతిపై కత్తితో యువకుడి దాడి.. ఐసీయూలో బాధితురాలు!
కాశిబుగ్గ (శ్రీకాకుళం జిల్లా): శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస–కాశిబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో బుధవారం అర్ధరాత్రి తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
కాశిబుగ్గ (శ్రీకాకుళం జిల్లా): శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస–కాశిబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో బుధవారం అర్ధరాత్రి తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. కాశిబుగ్గ డెంకివీధికి చెందిన మౌనిక (23) అనే యువతిపై అదే వీధికి చెందిన గంధం సాగర్ అనే యువకుడు కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు.
ఇంటి నిర్మాణంపై గొడవ.. కత్తితో దాడి
స్థానికులు మరియు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బాధితురాలు, నిందితుడు పక్కపక్కనే నివసిస్తున్నారు. ఇటీవల ఇంటి నిర్మాణ పనులకు సంబంధించి ఇరు కుటుంబాల మధ్య చిన్నపాటి వివాదం మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం అర్ధరాత్రి ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. మాటా మాటా పెరగడంతో ఆవేశానికి లోనైన సాగర్, కత్తితో మౌనికపై దాడికి దిగాడు.
ఐసీయూలో చికిత్స
ఈ దాడిలో మౌనికకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న ఆమెను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే శ్రీకాకుళం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నిందితుడు అరెస్ట్
సమాచారం అందుకున్న కాశిబుగ్గ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. దాడికి పాల్పడిన గంధం సాగర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. "ఇంటి నిర్మాణ పనుల విషయంలో తలెత్తిన ఘర్షణే ఈ దాడికి కారణంగా తెలుస్తోంది. నిందితుడిని విచారిస్తున్నాం, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" అని కాశిబుగ్గ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.