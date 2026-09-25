Obuladevaracheruvu: ఓబులదేవరచెరువులో విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రల పంపిణీ!
Obuladevaracheruvu: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఓబులదేవరచెరువు మండలంలో జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు పంపిణీ చేశారు.
Obuladevaracheruvu: జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా మండలంలోని పాఠశాలల్లో 1 నుంచి 19 ఏళ్ల వయస్సు గల విద్యార్థులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు పంపిణీ చేసినట్లు మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ భాను ప్రకాష్ తెలిపారు.
స్థానిక కస్తూరిబా పాఠశాలలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. నులిపురుగుల నివారణకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి గురువారం అందించే ఐరన్ మాత్రలతో పాటు నులిపురుగుల నివారణ మాత్రల ప్రాధాన్యతను విద్యార్థులకు వివరించారు.
అదేవిధంగా చేతులు కడుక్కునే ఏడు విధానాలు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పాఠశాలలో అందించే పౌష్టికాహారం తదితర అంశాలపై విద్యార్థులకు ఆరోగ్య విద్యను అందించారు. నులిపురుగుల నివారణ, పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది, ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.