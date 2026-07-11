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Nilakanthapuram: రోడ్డు భద్రతపై పోలీసుల ప్రత్యేక సదస్సు.. ఎస్సై రమేష్!

Nilakanthapuram: నీలకంఠాపురం గ్రామంలో రోడ్డు భద్రతపై పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది.

V.SESHU , KURUPAM
Published on: 11 July 2026 8:14 PM IST
Nilakanthapuram
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Nilakanthapuram: రోడ్డు భద్రతపై పోలీసుల ప్రత్యేక సదస్సు.. ఎస్సై రమేష్!

నీలకంఠాపురం: గ్రామంలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ పరిధిలో విస్తృత స్థాయిలో వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టి, వాహనదారుల పత్రాలను పరిశీలించారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, బీమా ధ్రువపత్రాలు, కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువపత్రాలను తనిఖీ చేశారు.

తనిఖీల అనంతరం ప్రయాణీకులు, ద్విచక్ర మరియు నాలుగు చక్రాల వాహనదారులతో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నీలకంఠాపురం ఎస్సై రమేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, రోడ్డు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపడం, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించకపోవడమేనని తెలిపారు. ప్రతి వాహనదారుడు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తే ప్రమాదాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన హెల్మెట్ ధరించాలని, వెనుక కూర్చునే వ్యక్తి కూడా హెల్మెట్ ఉపయోగించాలని సూచించారు. హెల్మెట్ వినియోగం వల్ల ప్రమాదాల సమయంలో తలకు తీవ్ర గాయాలు కాకుండా ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షణ పొందవచ్చని వివరించారు. అలాగే నాలుగు చక్రాల వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారు సీటు బెల్ట్ ధరించడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు.

మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, మొబైల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం, రాంగ్ రూట్‌లో ప్రయాణించడం, నిర్దేశిత వేగ పరిమితులను అతిక్రమించడం వంటి చర్యలు ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా యువత ట్రాఫిక్ నిబంధనల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని వాటిని తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు.

రోడ్డు భద్రత అనేది కేవలం పోలీసుల బాధ్యత మాత్రమే కాదని, ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని ఎస్సై రమేష్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. అప్రమత్తత, జాగ్రత్తతో వాహనాలు నడపడం ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడుకోవడంతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా రక్షించవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వాహనదారులు, ప్రయాణీకులు పాల్గొని రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించిన సూచనలు, సలహాలను తెలుసుకున్నారు.

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V.SESHU , KURUPAM

V.SESHU , KURUPAM

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