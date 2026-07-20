Pamidi: రిటైర్డ్ డ్రిల్ మాస్టర్ తులసి రామ్ రెడ్డి మృతి!
Pamidi: పామిడి మండలం కొండాపురం గ్రామానికి చెందిన రిటైర్డ్ డ్రిల్ మాస్టర్ తులసి రామ్ రెడ్డి మృతి.
Pamidi: అనంతపురం జిల్లా*పామిడి టౌన్ కొండాపురం గ్రామానికి చెందిన రిటైర్డ్ డ్రిల్ మాస్టర్ తులసి రామ్ రెడ్డి సోమవారం మరణించారు. ఆయన మానస హోటల్ ఓనర్ రాజగోపాల్ రెడ్డి, ముకుందా రెడ్డి గార్ల తండ్రి.
తులసి రామ్ రెడ్డి మృతి వార్త తెలిసిన వెంటనే అనంతపురం జిల్లా వైఎస్ఆర్సిపి ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ పామిడి పెమ్మక చెన్నకేశవరెడ్డి పామిడి పట్టణ వైఎస్ఆర్సిపి కన్వీనర్ నాగూర్ ఈశ్వర్ రెడ్డి కొండాపురం లోని వారి నివాసానికి వెళ్లి పార్థివ దేహానికి ఘన నివాళులు అర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తులసి రామ్ రెడ్డి గారు విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ, ఆటలపై అవగాహన కల్పించిన మంచి ఉపాధ్యాయుడని, ఆయన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయని కొనియాడారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సిపి జిల్లా యూత్ ప్రధాన కార్యదర్శి పామిడి సూరి వాల్మీకి, బీసీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మీసాలు రామచంద్ర వాల్మీకి, రంగారెడ్డి, బోయకొండూరు బబ్లు, కొత్తపల్లి రమేష్, పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి విభూది కాశీం, ఉదయ్, వెంకటేష్, కొండాపురం సూరి తదితర వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.