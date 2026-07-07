Puttaparthi: విద్యుత్ ప్రమాదాల నివారణ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్
Puttaparthi: పుట్టపర్తిలో కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా APSPDCL విద్యుత్ అవగాహన పోస్టర్ ఆవిష్కరణ. వర్షాకాలంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, 1912 నెంబర్ వాడాలని సూచన.
పుట్టపర్తి: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రేవెన్యు భవన్ లో ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ (APSPDCL) మరియు విజిలెన్స్ విభాగాలు సంయుక్తంగా రూపొందించిన "విద్యుత్ ప్రమాదాల నివారణ చర్యలు" అవగాహన పోస్టర్ను కలెక్టర్ ఎ. శ్యామ్ ప్రసాద్ ఆవిష్కరించారు.
నిత్య జీవితంలో, వర్షాకాలంలో ప్రజలు విద్యుత్ పట్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రమాదాలను నివారించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. గృహాలలో, వ్యవసాయ పొలాల వద్ద నాణ్యమైన, ISI మార్కు ఉన్న విద్యుత్ పరికరాలనే వినియోగించాలని, తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలను తాకరాదని పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ సమస్యలు, అత్యవసర ఫిర్యాదుల కొరకు ప్రజలు వెంటనే 1912 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ కోరారు.
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