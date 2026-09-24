Pamidi: గంగమ్మ తల్లి జాతరకు ప్రభాకర్ చౌదరి రూ. 5 వేల విరాళం!
Pamidi: పామిడి 4వ వార్డు దుర్గమ్మ వీధి శ్రీ గంగమ్మ తల్లి జాతరకు మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కె. ప్రభాకర్ చౌదరి రూ. 5 వేల విరాళం: కమిటీ సభ్యుల కృతజ్ఞతలు.
పామిడి, సెప్టెంబర్ 24: పామిడి పట్టణంలోని 4వ వార్డు దుర్గమ్మ వీధిలో నిర్వహించనున్న శ్రీ గంగమ్మ తల్లి దేవస్థానం జాతర సందర్భంగా మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ కె. ప్రభాకర్ చౌదరి రూ.5,000 విరాళాన్ని అందజేశారు. జాతర ఉత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు తన వంతు సహాయంగా ఈ విరాళాన్ని అందించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ప్రభాకర్ చౌదరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాతర వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించి, భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పామిడి పట్టణ ఉపాధ్యక్షుడు కె. బాబావలి, మాజీ మైనారిటీ అధ్యక్షుడు కె. హుసేన్ పీరా తదితరులు పాల్గొన్నారు.