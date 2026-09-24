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Pamidi: సచివాలయ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై తహసీల్దార్‌కు వినతి!

Pamidi: పామిడి తహసీల్దార్ షర్మిలకు సచివాలయ ఉద్యోగుల వినతిపత్రం: న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి డిమాండ్, సెప్టెంబర్ 25న ఛలో కలెక్టరేట్, 27న ఛలో విజయవాడకు పిలుపు.

V.LALU NAIK, GUNTAKAL
Published on: 24 Sept 2026 4:33 PM IST
Pamidi
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Pamidi: సచివాలయ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై తహసీల్దార్‌కు వినతి!

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పామిడి, సెప్టెంబర్ 24: స్వర్ణ గ్రామ–స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగుల ఐక్య వేదిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు పామిడి మండలంలోని సచివాలయ ఉద్యోగులు గురువారం పామిడి తహసీల్దార్ షర్మిల వి.కు వినతిపత్రం సమర్పించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు ఉద్యోగుల న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఈ వినతిపత్రం అందజేసినట్లు ఉద్యోగులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 23లోగా సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర ఐక్య వేదిక నిర్ణయం మేరకు ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 25న అనంతపురం జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద “ఛలో కలెక్టరేట్” కార్యక్రమం, సెప్టెంబర్ 27న విజయవాడలో లక్ష మంది ఉద్యోగులతో “ఛలో విజయవాడ” నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే సెప్టెంబర్ 28 నుంచి ఐక్య వేదిక నిర్ణయం మేరకు తదుపరి కార్యాచరణ కొనసాగించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

తాము పై కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నందున ఆ రోజుల్లో విధులకు అంతరాయం కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని తహసీల్దార్‌ను కోరినట్లు ఉద్యోగులు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్లు రవికుమార్, ఆంజనేయులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు సుధాకర్, నాగరాజు, డిజిటల్ అసిస్టెంట్ నాగేంద్ర, మహిళా పోలీసులు అరుణేశ్వరి, రజిని, భాను, విలేజ్ సర్వేర్ గణేష్ తదితర సచివాలయ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.

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V.LALU NAIK, GUNTAKAL

V.LALU NAIK, GUNTAKAL

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