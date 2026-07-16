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Kasapuram: కసాపురంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం: శనివారం భారీ ఏర్పాట్లు

Kasapuram: అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు మండలం కసాపురం శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో జులై 18న ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్నారు.

V.LALU NAIK, GUNTAKAL
Published on: 16 July 2026 8:28 AM IST
Kasapuram
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Kasapuram: కసాపురంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం: శనివారం భారీ ఏర్పాట్లు

గుంతకల్లు: అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు మండలం కసాపురం గ్రామంలోని శ్రీ నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థానం నందు వచ్చే శనివారం 18.07.2026 న ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్నారు.

ఉదయం 10:30 గంటలకు దేవస్థానం ముందు ప్రాంగణంలో ఈ శిబిరం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఓమిని హాస్పిటల్స్ కర్నూలు కు చెందిన డా. సి. ఇందు ప్రకాష్ రెడ్డి MD, DM కార్డియాలజీ మరియు డా. ఎన్. శిషిర MD జనరల్ మెడిసిన్ గార్లు వైద్య సేవలు అందిస్తారు.

దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ మేడేపల్లి విజయరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.

ఈ శిబిరంలో ఉచితంగా నిర్వహించే పరీక్షలు & చికిత్సలు:

కార్డియాలజీ & సిటీ సర్జరీ: యాంజియోగ్రామ్, స్టంట్ లు, వాల్వ్ మార్పిడి, బైపాస్ సర్జరీలు

యూరాలజీ: కిడ్నీలో రాళ్లు, కిడ్నీ వాపు, మూత్రనాళంలో రాళ్లు

జనరల్ సర్జరీ: థైరాయిడ్, హెర్నియా, అపెండిసైటిస్, పేగు సమస్యలు, కాలేయ పరీక్షలు, వెరికోస్ వైన్స్, స్క్రీన్ గ్రాఫిక్, ఫిషర్, ఫిస్టులా, పైల్స్

కావున ఆలయ సిబ్బంది, భక్తులు, గ్రామ ప్రజలు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఉప కమిషనర్ / కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ మేడేపల్లి విజయరాజు కోరారు.

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V.LALU NAIK, GUNTAKAL

V.LALU NAIK, GUNTAKAL

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