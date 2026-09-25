Kalyandurg: ఘనంగా టీడీపీ నియోజకవర్గ స్థాయి సర్వసభ్య సమావేశం
Kalyandurg: కళ్యాణదుర్గంలో టీడీపీ నియోజకవర్గ స్థాయి సర్వసభ్య సమావేశం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి విజయంపై ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు దిశానిర్దేశం.
కళ్యాణదుర్గం: అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ప్రజావేదికలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ స్థాయి సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఇన్చార్జ్, మాజీ మంత్రి ఎర్ర ప్రతాప్రెడ్డి, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పూల నాగరాజు, నియోజకవర్గ పార్టీ పరిశీలకుడు, రాష్ట్ర వాల్మీకి కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణతో పాటు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, రాష్ట్ర డైరెక్టర్లు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు సమావేశానికి హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని అన్నారు. తనపై నమ్మకం ఉంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించిన కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పనిచేస్తున్న నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి పనిచేయడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు.
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి ప్రతి ఒక్కరూ సమష్టిగా కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ అధిష్టానం ఎవరిని అభ్యర్థిగా ప్రకటించినా కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు ఐక్యంగా పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రతి గ్రామంలో టీడీపీ జెండా ఎగురవేసేలా క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని కోరారు.
గత ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గంలోని ప్రతి వార్డు, బూత్లో పార్టీకి మెజారిటీ లభించిందని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మరింత మెజారిటీ సాధించేలా పార్టీ శ్రేణులు పనిచేయాలని కోరారు. కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్తకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు. రాబోయే మూడేళ్లలో కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి అందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని మాజీ మంత్రి ఎర్ర ప్రతాప్రెడ్డి, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పూల నాగరాజు పిలుపునిచ్చారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్, చైర్పర్సన్ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని కోరారు.
సమావేశంలో పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ.. కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు పార్టీ శ్రేణుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కార్యకర్తలు అప్రమత్తంగా ఉండి ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీకి చెందిన ఎనిమిది కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరినట్లు పార్టీ నాయకులు తెలిపారు.