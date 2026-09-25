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Kalyandurg: ఘనంగా వందేమాతరం సామూహిక గానం - 1600 మంది విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం

Kalyandurg: కళ్యాణదుర్గంలో ఘనంగా వందేమాతరం సామూహిక గానం. 1600 మంది విద్యార్థులతో 'నమామి భారతం' కార్యక్రమం నిర్వహించిన విద్యా భారతి.

P.Sudhakar, Kalyanadurgam
Published on: 25 Sept 2026 7:03 PM IST
Kalyandurg
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Kalyandurg: ఘనంగా వందేమాతరం సామూహిక గానం - 1600 మంది విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం

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కళ్యాణదుర్గం: కళ్యాణదుర్గం లో విద్యా భారతి అఖిల భారతీయ శిక్షా సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో ‘నమామి భారతం’ పేరుతో నిర్వహించిన వందే మాతరం సామూహిక గాన కార్యక్రమం అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలో ఘనంగా జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా కోటి మంది ఒకే స్వరం, ఒకే లయతో వందే మాతరం గీతాన్ని ఆలపించే కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక కళ్యాణదుర్గం పాఠశాల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

కళ్యాణదుర్గంలోని కరణం చిక్కప్ప ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను కేంద్రంగా చేసుకుని నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 1600 మంది విద్యార్థులు పాల్గొని వందే మాతరం గీతాన్ని సామూహికంగా ఆలపించారు. పాఠశాల ప్రధానాచార్యులు కరణం తిరుమలరావు అధ్యక్షతన కార్యక్రమం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ నేటి విద్యార్థులే రేపటి దేశ పౌరులని అన్నారు. విద్యార్థులు నిజాయితీగా జీవిస్తూ, కష్టపడి చదువుకోవాలని సూచించారు. సమాజం పట్ల బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తూ దేశభక్తిని పెంపొందించుకోవాలని, భవిష్యత్తులో ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.

విద్యా భారతి జిల్లా కార్యదర్శి రాఘవయ్య మాట్లాడుతూ వందే మాతరం గీతం ఎందరో దేశభక్తుల్లో స్ఫూర్తిని నింపిందన్నారు. బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో వందే మాతరం గీతం ప్రజల్లో జాతీయ భావాన్ని పెంపొందించిందని, స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి స్ఫూర్తినిచ్చిందని తెలిపారు. విద్యార్థులు త్యాగం, సేవాభావం, ధైర్యం, క్రమశిక్షణ వంటి గుణాలను అలవర్చుకుని సమాజంలో ఆదర్శంగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు.

కార్యక్రమంలో నరసింహమూర్తి, శ్రీనివాసమూర్తి, నాగభూషణం, రంగనాథ శర్మ, మేడా నాగభూషణం, గురు ప్రతాప్‌తో పాటు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, పోషకులు పాల్గొన్నారు.

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P.Sudhakar, Kalyanadurgam

P.Sudhakar, Kalyanadurgam

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