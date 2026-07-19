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Kadiri: కదిరి పోలీసుల కళ్లుగప్పి స్టేషన్ నుంచి నిందితుడు పరార్

Kadiri: కదిరిలో శివాలయం చోరీ కేసు నిందితుడు నరసింహులు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పరార్. ఆరు చోరీ కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి తప్పించుకోవడంతో పలు అనుమానాలు.

P.RAHAMTULLA, KADIRI
Published on: 19 July 2026 2:51 PM IST
Kadiri
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Kadiri: కదిరి పోలీసుల కళ్లుగప్పి స్టేషన్ నుంచి నిందితుడు పరార్

కదిరి: కదిరి పోలీస్ స్టేషన్ లో చోరీ కేసులో నిందితుడు పరార్ కదిరి పట్టణంలోని శివాలయంలో చోరీ చేసిన నిందితుడు నరసింహులను అరెస్ట్ చేసిన కదిరి పోలీసులు.

పోలీసుల కళ్ళు గప్పి స్టేషన్ నుంచి నిందితుడు పరార్. ఆరు కేసులలో నిందితుడుగా ఉన్న నరసింహులు. పలుచోట్ల చోరీలకు పాల్పడిన నిందితుడు నరసింహులు. నిందితుడు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పరార్ కావడంతో వ్యక్తం అవుతున్న పలు అనుమానాలు.

KadiriPolice StationEscaped PrisonerTheft Case
P.RAHAMTULLA, KADIRI

P.RAHAMTULLA, KADIRI

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