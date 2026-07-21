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Kadiri: 'షైనింగ్ స్టార్' అవార్డు కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా సత్కారం

Kadiri: సత్యసాయి జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తిలో ఇంటర్మీడియట్‌లో 992 మార్కులు సాధించిన కదిరి విద్యార్థి షేక్ ఫారుకి తౌహీద్‌ను మంత్రి సవిత

P.RAHAMTULLA, KADIRI
Published on: 21 July 2026 12:54 PM IST
Kadiri
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Kadiri: 'షైనింగ్ స్టార్' అవార్డు కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా సత్కారం

కదిరి: కదిరి విద్యార్థికి షైనింగ్ స్టార్ గా ప్రసంసించిన మంత్రి జిల్లా కలెక్టర్

మంచి మార్కులతో ప్రతిభా కనబరిచిన విద్యార్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి యేడాది షైనింగ్ స్టార్ లుగా ప్రశంస పత్రము తోపాటు మెడల్ మరియు 20 వేల రూపాయలు నగదు బహుమతి ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తోంది.

ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు 2026 సంవత్సరమునకు సంబంధించి ఉత్తమ విద్యార్థులకు గానూ సత్యసాయి జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తిలో మంత్రి సవితమ్మ జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ఆద్వర్యంలో కదిరి స్పేస్ కళాశాలలో షేక్ ఫారుకి తౌహీద్ అనే విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ నందు 992 మార్కులు సాదించి రాష్ట్రస్థాయిలో రెండవ స్థానంలో ఉన్న తౌహిద్ కు 2026 షైనింగ్ స్టార్ గా ఎంపిక చేసి జిల్లా కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్, మంత్రి సవితమ్మ చేతుల మీదగా ప్రశంస పత్రము అందజేశారు. మెడల్ మరియు నగదు బహుమతి అందించారు.

KadiriShining Star Award AP 2026Sri Sathya Sai District
P.RAHAMTULLA, KADIRI

P.RAHAMTULLA, KADIRI

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