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Kadiri: కదిరిలో కూటమి రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ

Kadiri: కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలన సందర్భంగా కదిరిలో ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో భారీ విజయోత్సవ సభ నిర్వహించారు.

P.RAHAMTULLA, KADIRI
Published on: 18 Jun 2026 8:45 PM IST
Kadiri
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Kadiri: కదిరిలో కూటమి రెండేళ్ల విజయోత్సవ సభ

Kadiri: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని ఇంపీరియల్ గార్డెన్‌లో ఘనంగా విజయోత్సవ సభ నిర్వహించారు. కదిరి ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ఆయన విస్తృతంగా మాట్లాడడంతో పాటు గత వైసీపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని ఇంపీరియల్ గార్డెన్‌లో నిర్వహించిన “రెండేళ్ల నమ్మకం – అభివృద్ధి, సంక్షేమం” విజయోత్సవ సభలో ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించిందన్నారు.

పెన్షన్ల పెంపు, రైతులకు అండగా వ్యవసాయ రంగ బలోపేతం, మహిళా సాధికారత, యువతకు ఉపాధి అవకాశాల కల్పన, రహదారుల నిర్మాణం, తాగునీటి సదుపాయాల మెరుగుదల, విద్యా మరియు వైద్య రంగాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందన్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ పరిశ్రమల స్థాపనకు చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేయడం, గ్రామీణాభివృద్ధికి పెద్దపీట వేయడం, ప్రజలకు పారదర్శక పాలన అందించడం కూటమి ప్రభుత్వ విజయాలకు నిదర్శనమన్నారు. ఎడారి ప్రాంతంగా పేరొందిన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు కృష్ణా జలాలు తీసుకురావడం చారిత్రాత్మక నిర్ణయమని, ఇది జిల్లాకు కొత్త జీవం పోసే కార్యక్రమమని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గత వైసీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన ఎమ్మెల్యే, ఐదేళ్ల పాలనలో రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారని ఆరోపించారు.

ప్రజలను హామీలతో మభ్యపెట్టి పాలన సాగించారని, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టారని విమర్శించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కంటే రాజకీయ కక్షసాధింపులకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని అన్నారు. ఐదేళ్లలో చేయలేని అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కూటమి ప్రభుత్వం కేవలం రెండేళ్లలో చేసి చూపించిందని పేర్కొన్నారు.

ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన వైసీపీని ప్రజలు ఇప్పటికే తిరస్కరించారని, ఇకపై అభివృద్ధి, సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ అజెండా అని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ప్రజలకు వివరించాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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P.RAHAMTULLA, KADIRI

P.RAHAMTULLA, KADIRI

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