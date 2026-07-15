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Kadiri: కదిరిలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో మైనార్టీ షాదీ మహల్ పునర్నిర్మాణం

Kadiri: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలో మైనార్టీ సోదరుల ఆత్మగౌరవ ప్రతీకగా నిలిచే ‘మైనార్టీ షాదీ మహల్’ ఆధునీకరణ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.

P.RAHAMTULLA, KADIRI
Published on: 15 July 2026 1:18 PM IST
Kadiri
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Kadiri: కదిరిలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో మైనార్టీ షాదీ మహల్ పునర్నిర్మాణం

Kadiri: సత్యసాయి జిల్లా కదిరి పట్టణంలోని *మైనార్టీ షాదీ మహల్* పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. అత్యాధునిక వసతులతో షాదీ మహల్‌ను అభివృద్ధి చేయిస్తూ కదిరి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ మైనార్టీ సోదరుల సంక్షేమం పట్ల తన చిత్తశుద్ధిని మరోసారి చాటుతున్నారు.

గత 15 ఏళ్లుగా ఎందరో ప్రజాప్రతినిధులు షాదీ మహల్‌లో జరిగే వివాహాలకు హాజరై వెళ్లినా, దాని అభివృద్ధిపై ఎవరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపలేదు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారుతోంది.

పేద ముస్లిం కుటుంబాలు కూడా తమ పిల్లల వివాహాలను అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన షాదీ మహల్‌లో గౌరవంగా, ఆత్మగౌరవంతో నిర్వహించుకోవాలి అనే సంకల్పంతో ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ఈ పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయిస్తున్నారు.

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P.RAHAMTULLA, KADIRI

P.RAHAMTULLA, KADIRI

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