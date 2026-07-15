Gooty: గుత్తి ముద్రగడ పద్మనాభంకు ఘన నివాళి
Gooty: గుత్తిలోని R&B బంగ్లాలో మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం సంతాప సభ. చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు.
గుత్తి: పీఏసీ కమిటీ సభ్యుడు, రాజకీయ దురంధరుడు, మాజీ మంత్రి శ్రీ ముద్రగడ పద్మనాభం గారి మృతికి సంతాపంగా ఈరోజు గుత్తి పట్టణంలోని R&B బంగ్లా నందు సంతాప సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గుత్తి కాపు నేతలు ఉభిచర్ల నారాయణస్వామి, రంగప్రసాద్ రాయల్ గార్లు అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముద్రగడ పద్మనాభం గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గుత్తి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. పాల్గొన్నవారు గుత్తి టౌన్ కన్వీనర్ కప్పలబండ మధుసూదన్ రెడ్డి, మాజీ కన్వీనర్ హుసేన్ పీరా, మాజీ కౌన్సిలర్లు వాల్మీకి శివరాం, రమేష్ రెడ్డి, వరదరాజులు, హమాలి రామాంజి, కలగట్ల రాము, SC సెల్ కన్వీనర్ మల్లికార్జున, నూర్ నాయక్, హరిబాబు, అరుణ్ కుమార్, నెమతబాద్ రఘునాథ్ రెడ్డి, జక్కాలచెరువు గోపాల్, జక్కం, దేవవారం, పోలీస్ అబ్దుల్, ఇంతియాజ్, హుసేన్ బాషా, వరగడ్డి షేక్ షావలి, పూల మస్తాన్ వలి తదితరులు పాల్గొని నివాళులు అర్పించారు.