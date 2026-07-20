Anantapur: జీవో 396 రద్దు చేయాలి.. గుత్తిలో డాక్యుమెంట్ రైటర్ల నిరసన
Anantapur: జీవో నంబర్ 396ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో దస్తావేజు లేఖరులు, స్టాంప్ వెండర్లు ఆందోళన చేపట్టారు.
Anantapur: గుత్తి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అనంతరం ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా దస్తావేజు లేఖరులు శ్రీకరం నరేష్, రాయల్, గండికోట రఘువీర్, బండి సత్య మాట్లాడుతూ GO 396 ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే తమ ఉపాధి పూర్తిగా పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఆ కేంద్రాలు ఏర్పడితే దస్తావేజు లేఖరులు ఎలా బతకాలి" అని ప్రశ్నించారు. వెంటనే ప్రభుత్వం తన ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
అనంతరం తమ పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సబ్ రిజిస్ట్రార్ మంజునాథ్ గారికి అందజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు అనంతయ్య, నిరంజన్, సాయి రంగస్వామి, సిరాజ్, లాలు, రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. GO 396 రద్దు చేయకపోతే ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని దస్తావేజు లేఖరులు హెచ్చరించారు.