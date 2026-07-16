Gooty: గుత్తి బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్, ఫైబర్ మేళా ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు
Gooty: గుత్తిలో బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్, ఫైబర్ మేళా. రూ.51కే డేటా ఆఫర్, రూ.399 నుంచి ఫైబర్ ప్లాన్లు. సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరిన బిఎస్ఎన్ఎల్ అధికారులు.
గుత్తి: అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం సిమ్ మరియు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ మేళా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మార్కెటింగ్ డీఈ గోపాల్, డివిజన్ ఇంజనీర్ బసవరాజ్ మాట్లాడుతూ బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ఆకర్షణీయమైన కొత్త ఆఫర్లను ప్రజలకు వివరించారు.
కేవలం రూ.51కే 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ కలిగిన కొత్త బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు. అలాగే నెలకు రూ.399 నుంచే ప్రారంభమయ్యే ఎఫ్టిటిహెచ్ (ఫైబర్) బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలో 50 ఎంబీపీఎస్ వేగంతో నాణ్యమైన ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
టెలికాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్ కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, బీఎస్ఎన్ఎల్ ఫైబర్ కనెక్షన్కు ప్రస్తుతం ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జీలు లేకుండా, అధిక వేగంతో కూడిన నాణ్యమైన ఇంటర్నెట్ సేవలను తక్కువ ధరల్లో అందిస్తున్నామని తెలిపారు. గుత్తి పట్టణంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో టెలికాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్ కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరిన్ని వివరాలకు మరియు బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్, ఫైబర్ కనెక్షన్ల కోసం సంప్రదించండి: 8500531165.