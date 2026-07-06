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OD Cheruvu: శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆశయ సాధనకు కృషి చేయాలి: బీజేపీ!

OD Cheruvu: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఓ.డి. చెరువులో భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి వేడుకలను బీజేపీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు

SHAIKH FIROZ, PUTTAPARTHI
Published on: 6 July 2026 5:48 PM IST
OD Cheruvu
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OD Cheruvu: శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆశయ సాధనకు కృషి చేయాలి: బీజేపీ!

ఓ.డి. చెరువు: భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి సందర్భంగా సోమవారం ఓ.డి. చెరువు మండల కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద బీజేపీ మండల నాయకులు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ దేశభక్తి, జాతీయ సమైక్యత పట్ల చూపిన అంకితభావం నేటి యువతకు ఆదర్శప్రాయమని పేర్కొన్నారు. దేశ సమగ్రత కోసం ఆయన చేసిన సేవలు, త్యాగాలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయాల సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ యువ మోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆరవేటి నరేష్ బాబు, సీనియర్ నాయకులు రంగారెడ్డి, అశ్వత్థప్ప, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి సురేష్, ఆకుతోటపల్లి కిష్టప్ప, మండల మైనారిటీ మోర్చా అధ్యక్షుడు అశ్రఫ్‌తో పాటు బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీకి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.

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SHAIKH FIROZ, PUTTAPARTHI

SHAIKH FIROZ, PUTTAPARTHI

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