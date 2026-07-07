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Kadiri: నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై కదిరి పోలీస్ స్టేషన్‌లో బీజేపీ నేత ఫిర్యాదు!

Kadiri: హిందూ దేవుళ్లు, పీఎం మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన ప్రకాష్ రాజ్‌పై బీజేపీ నేత ఫిర్యాదు చేశారు.

P.RAHAMTULLA, KADIRI
Published on: 7 July 2026 4:13 PM IST
Kadiri
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Kadiri: నటుడు ప్రకాష్ రాజ్‌పై కదిరి పోలీస్ స్టేషన్‌లో బీజేపీ నేత ఫిర్యాదు!

Kadiri: కదిరి పోలీస్ స్టేషన్లో సినీనటుడు ప్రకాష్ రాజ్ పై బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు.

విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రకాశ్ రాజ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై నిరంతరం విమర్శలు చేస్తూ, హిందువులు, శ్రీరాముడు, దేవాలయాలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కుల, మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు.ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌లపై విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని అన్నారు.

ప్రకాశ్ రాజ్‌పై నమోదైన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు చట్టప్రకారం దర్యాప్తు చేసి,తగుచర్యలు తీసుకోవాలని విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కోరారు.

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P.RAHAMTULLA, KADIRI

P.RAHAMTULLA, KADIRI

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