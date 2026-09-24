Anantapur: రాయదుర్గం డంపింగ్ యార్డు చెత్త తొలగింపు పనుల పరిశీలన!
Anantapur: రాయదుర్గం శాంతినగర్ డంపింగ్ యార్డు చెత్త తొలగింపు పనులను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు.. మరో మూడు నెలల్లో పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తామని హామీ.
Anantapur: రాయదుర్గం మున్సిపాలిటీకి వారసత్వంగా వచ్చిన చెత్తను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శుద్ధి చేసి తొలగిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఇప్పటికే సుమారు 87 వేల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను శుద్ధి చేశామని, మిగిలిన చెత్తను మరో మూడు నెలల్లో పూర్తిగా తొలగించి పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో డంపింగ్ యార్డు ప్రాంతాన్ని ఆహ్లాదకరమైన పార్కుగా అభివృద్ధి చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
రాయదుర్గం పట్టణంలో వైసీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో అభివృద్ధి పనులకు చేసిన ఖర్చుపై వైసీపీ ఇంచార్జ్ మెట్టు గోవిందరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు కౌంటర్ ఇచ్చారు. వైసీపీ పాలనలో చేసిన అభివృద్ధి పనులపై చర్చకు టీడీపీ నాయకులు సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు.చెత్త శుద్ధి పనులకు రూ.8 కోట్ల 54 లక్షల 46 వేల 700 రూపాయలు ఖర్చు చేశామని, పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు మరో రూ.13 కోట్ల 3 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
రాయదుర్గం అభివృద్ధిపై ప్రజల సమక్షంలోనైనా, ఇన్ కెమెరా సమావేశంలోనైనా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని కాలవ శ్రీనివాసులు ప్రకటించారు. రాయదుర్గం పట్టణాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.