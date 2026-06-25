Anantapur: కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికుల ధర్నా.. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడ!
Anantapur: అనంతపురం కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికులు ఎఐటియుసి ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడకు పిలుపునిచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
అనంతపూర్: మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అనంతపురంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఎఐటియుసి నాయకులు నిరసన చేపట్టారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
ఏళ్ల తరబడి ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం అమలు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పనిచేయటానికి పనిముట్లు ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని వచ్చే నెల ఏడో తారీఖున చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
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