Home ఆంధ్రప్రదేశ్అనంతపురంAnantapur: కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికుల ధర్నా.. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడ!

Anantapur: కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికుల ధర్నా.. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడ!

Anantapur: అనంతపురం కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికులు ఎఐటియుసి ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడకు పిలుపునిచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

ANIL KUMAR, ANANTHAPURAM
Published on: 25 Jun 2026 3:39 PM IST
Anantapur
X

Anantapur: కలెక్టరేట్ వద్ద మున్సిపల్ కార్మికుల ధర్నా.. వచ్చే నెల 7న చలో విజయవాడ!

అనంతపూర్: మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అనంతపురంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఎఐటియుసి నాయకులు నిరసన చేపట్టారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

ఏళ్ల తరబడి ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం అమలు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

పనిచేయటానికి పనిముట్లు ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని వచ్చే నెల ఏడో తారీఖున చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు.

aituc protestcollector office dharnamunicipal workers issueschalo vijayawada
ANIL KUMAR, ANANTHAPURAM

ANIL KUMAR, ANANTHAPURAM

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X