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Guntakal: ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ల పరిహారంపై కలెక్టర్ ఆనంద్ సమీక్ష

Guntakal: వజ్రకరూరు-దోనముక్కల 220 కేవీ విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ల నష్టపరిహారం వివాదంపై గుంతకల్లులో రైతులతో కలెక్టర్ ఓ. ఆనంద్ సమీక్ష నిర్వహించారు.

V.LALU NAIK, GUNTAKAL
Published on: 25 Sept 2026 9:09 PM IST
Guntakal
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Guntakal: ట్రాన్స్మిషన్ టవర్ల పరిహారంపై కలెక్టర్ ఆనంద్ సమీక్ష

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గుంతకల్లు: వజ్రకరూరు నుంచి దోనముక్కల వరకు నిర్మిస్తున్న 220 కేవీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విద్యుత్ టవర్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన నష్టపరిహారం సమస్యలపై జిల్లా కలెక్టర్ ఓ. ఆనంద్ శుక్రవారం గుంతకల్లు ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఏసీఎంఈ (ACME) ఉర్జా వన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. దోనముక్కల పరిధిలో 12 టవర్ల నిర్మాణం పెండింగ్‌లో ఉండగా, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన పరిహారం కంటే అధిక నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని స్థానిక రైతులు కోరుతున్న నేపథ్యంలో కలెక్టర్ రైతులు, కంపెనీ ప్రతినిధులు, అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ఓ. ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ నిబంధనలతో పాటు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని పరిహారంలో మార్పులు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. టవర్లు ఏర్పాటు చేసే భూములు ఔట్‌సైట్స్ పరిధిలో ఉన్నాయా, జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్నాయా, పంటలకు నష్టం జరుగుతోందా వంటి అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించాలని అధికారులకు సూచించారు.

క్షేత్రస్థాయి నివేదిక ఆధారంగానే తుది పరిహారం రేట్లు నిర్ణయిస్తామని స్పష్టం చేసిన కలెక్టర్, సంబంధిత అధికారులు మూడు రోజుల్లో నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు.

సమావేశంలో గుంతకల్లు ఆర్డీఓ ఏబీవీఎస్బీ శ్రీనివాస్, ఇంచార్జి తహసీల్దార్ పుణ్యవతి, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, సబ్-రిజిస్ట్రార్, కంపెనీ ప్రతినిధులు, రైతులు పాల్గొన్నారు.

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V.LALU NAIK, GUNTAKAL

V.LALU NAIK, GUNTAKAL

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