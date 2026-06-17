Anantapur: అనంతపురం 4వ పట్టణ సీఐగా ఏపీ మస్తాన్ బాధ్యతల స్వీకారం!
Anantapur: అనంతపురం నగరంలోని 4వ పట్టణ (ఫోర్త్ టౌన్) పోలీస్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఏపీ మస్తాన్ బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
అనంతపూర్: అనంతపురం నగరంలోని 4వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఏపీ మస్తాన్ ఈరోజు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని తెలిపారు.
ప్రజల ప్రశాంత జీవనానికి భంగం కలిగించే అసాంఘిక శక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు.
నాలుగవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎక్కడైనా నేరాలు, అక్రమాలు జరిగితే వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ప్రజల సంక్షేమం, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని సీఐ మస్తాన్ పేర్కొన్నారు.
ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించి, అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలపై సమాచారం అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో నేరాల నియంత్రణతో పాటు సురక్షిత వాతావరణం నెలకొల్పేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.