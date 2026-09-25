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Pandit Deendayal: దీన్‌దయాళ్‌ సిద్ధాంతాలు నేటికీ మార్గదర్శకం!

Pandit Deendayal: విజయవాడలో దీన్‌దయాళ్‌ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించగా, ఆయన సిద్ధాంతాలు నేటికీ సమాజానికి మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయని బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ తెలిపారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 2:05 PM IST
Pandit Deendayal
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Pandit Deendayal: దీన్‌దయాళ్‌ సిద్ధాంతాలు నేటికీ మార్గదర్శకం!

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Pandit Deendayal: పండిట్ దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ ప్రతిపాదించిన ఏకాత్మ మానవ దర్శనం, అంత్యోదయ సిద్ధాంతాలు నేటికీ సమాజానికి, ప్రభుత్వాలకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ అన్నారు. దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ జయంతి సందర్భంగా విజయవాడ లబ్బీపేటలోని ఆయన విగ్రహం వద్ద బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలు నివాళులర్పించారు. అనంతరం రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యాలయంలోనూ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా మాధవ్‌ మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచం క్యాపిటలిజం, కమ్యూనిజం వంటి సిద్ధాంతాల మధ్య విభజించబడిన సమయంలో భారతీయ ఆలోచనా విధానం ఆధారంగా దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ ఏకాత్మ మానవ దర్శనాన్ని ప్రతిపాదించారని తెలిపారు. మనిషిని కేవలం ఆర్థిక జీవిగా కాకుండా శారీరక, మానసిక, బౌద్ధిక, ఆధ్యాత్మిక అవసరాలతో కూడిన సంపూర్ణ వ్యక్తిగా చూడాలని ఆయన సూచించారని పేర్కొన్నారు. 1965లో విజయవాడలో జరిగిన జనసంఘ్‌ జాతీయ మహాసభలతో ఏకాత్మ మానవ దర్శనానికి ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందని తెలిపారు.

చివరి వ్యక్తి వరకు అభివృద్ధి

సమాజంలోని చివరి వ్యక్తికి ప్రభుత్వ సంక్షేమం, అభివృద్ధి ఫలాలు చేరినప్పుడే నిజమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని మాధవ్‌ అన్నారు. మహాత్మాగాంధీ సర్వోదయ భావనకు మరింత విస్తృత రూపంగా దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ అంత్యోదయ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారని చెప్పారు. ప్రజల సంతోషం, సంక్షేమమే ప్రభుత్వాల పనితీరుకు ప్రధాన కొలమానంగా ఉండాలని ఆయన భావించారని పేర్కొన్నారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి, కుటుంబ వ్యవస్థ, సామాజిక సంబంధాలు, ఆధ్యాత్మిక విలువలపై కూడా దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ దూరదృష్టితో ఆలోచించారని మాధవ్‌ అన్నారు. అభివృద్ధి అంటే కేవలం ఆర్థిక వృద్ధి కాదని, వ్యక్తి, కుటుంబం, సమాజం, ప్రకృతితో సమన్వయం కలిగిన సమగ్ర అభివృద్ధి అవసరమనే భావన ఆయన ఆలోచనల్లో కనిపిస్తుందని తెలిపారు.

కార్యకర్తలకు ఆదర్శప్రాయ జీవితం

దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ జీవితం ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్తకు స్ఫూర్తిదాయకమని మాధవ్‌ అన్నారు. పార్టీ సిద్ధాంతం, కార్యపద్ధతి, కార్యకర్త నడవడిక ఎలా ఉండాలో ఆయన తన ఆచరణ ద్వారా చూపించారని తెలిపారు. జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పటికీ అత్యంత నిరాడంబరంగా సాధారణ కార్యకర్తగా జీవించారని గుర్తుచేశారు.

రాజకీయ ప్రత్యర్థులను విమర్శించినప్పటికీ వ్యక్తిగత దూషణలకు తావివ్వని రాజకీయ సంస్కారం ఆయనలో ఉందని మాధవ్‌ అన్నారు. దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో ఆయన చూపిన నిబద్ధత, కార్యకర్తలతో కలిసిమెలిసి పనిచేసిన తీరు నేటి తరానికి ఆదర్శమన్నారు.

దీన్‌దయాళ్‌ ఉపాధ్యాయ 1968 ఫిబ్రవరి 11న అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించారని మాధవ్‌ తెలిపారు. ఆయన జయంతి, వర్ధంతి కార్యక్రమాలను కేవలం ఆచారంగా కాకుండా కార్యకర్తలకు సిద్ధాంతపరమైన ప్రేరణనిచ్చేలా నిర్వహించాలని సూచించారు.

విజయవాడలో సింపోజియం

కమ్యూనిజం, ఆర్ఎస్ఎస్‌ శతాబ్ది సందర్భాలను పురస్కరించుకుని వివిధ సిద్ధాంతాలు మానవ సమాజంపై చూపిన ప్రభావంపై చర్చ అవసరమని మాధవ్‌ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా విజయవాడ హోటల్‌ మెట్రోపాలిటన్‌లో “ఇజమ్స్‌ – మానవ ప్రగతిపై ప్రభావం” అంశంపై సింపోజియం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు రామ్‌ మాధవ్‌ హాజరుకానున్న ఈ కార్యక్రమంలో దుగ్గిరాజు శ్రీనివాస్‌ రచించిన కమ్యూనిజంపై పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల సంఘటనా ప్రధాన కార్యదర్శి మధుకర్‌జీ, కార్యాలయ ఇన్‌చార్జి ఉప్పలపాటి శ్రీనివాస్‌ రాజు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడు అడ్డూరి శ్రీరామ్‌, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు నాగోతు రమేష్‌ నాయుడు, సన్నారెడ్డి దయాకర్‌ రెడ్డి, మట్టా ప్రసాద్‌, సాలిగ్రామ లక్ష్మీ ప్రసన్న, మీడియా ఇన్‌చార్జి కిలారి దిలీప్‌, కిసాన్‌ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చిగురుపాటి కుమార్‌స్వామి, నార్ని తాతాజీ, షేక్‌ బాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రెండు రాష్ట్రాల సంఘటనా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులైన మధుకర్‌జీని పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ శాలువాతో సత్కరించారు...

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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