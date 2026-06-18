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విధి నిర్వహణలోనే కన్నుమూసిన ఉపాధ్యాయురాలు జయకుమారి.. సంతాపం తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేష్

Nara Lokesh: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు పాఠశాలలో విషాదం. విధి నిర్వహణలో ఉండగా ఫిజికల్ సైన్స్ ఉపాధ్యాయురాలు జయకుమారి గుండెపోటుతో మృతి.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 18 Jun 2026 12:41 PM IST
Nara Lokesh
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విధి నిర్వహణలోనే కన్నుమూసిన ఉపాధ్యాయురాలు జయకుమారి.. సంతాపం తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేష్

Annamayya: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు ఉన్నత పాఠశాలలో చోటుచేసుకున్న విషాద ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. పాఠశాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఫిజికల్ సైన్స్ ఉపాధ్యాయురాలు జయకుమారి ఆకస్మికంగా గుండెపోటుకు గురై మృతిచెందడం విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్తులను విషాదంలో ముంచేసింది. రోజువారీ విధుల్లో భాగంగా పాఠశాలకు వచ్చిన ఆమె ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురికావడంతో వెంటనే వైద్య సహాయం అందించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది.

జయకుమారి తన సేవాభావం, విద్యార్థుల పట్ల అంకితభావంతో మంచి ఉపాధ్యాయురాలిగా గుర్తింపు పొందారు. విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలు బోధించడమే కాకుండా వారి భవిష్యత్తు రూపుదిద్దుకోవడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారని సహచర ఉపాధ్యాయులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. ఆమె ఆకస్మిక మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే పాఠశాల ఆవరణలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. జయకుమారి మరణం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. విద్యా రంగానికి సేవలందిస్తూ విధి నిర్వహణలోనే ఆమె మృతిచెందడం అత్యంత బాధాకరమని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.

ఉపాధ్యాయులు కేవలం పాఠాలు చెప్పేవారు మాత్రమే కాకుండా సమాజ నిర్మాణంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించే మార్గదర్శకులని ఈ సందర్భంగా పలువురు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం శ్రమిస్తూ జీవితాన్ని అంకితం చేసిన జయకుమారి మరణం విద్యా కుటుంబానికి తీరని లోటుగా మిగిలిపోనుంది. ఆమె సేవలను విద్యార్థులు, సహచరులు చిరకాలం గుర్తుంచుకుంటారని పలువురు నివాళులర్పించారు.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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