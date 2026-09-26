పిఠాపురం వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ సమీక్ష..
Amaravati: పిఠాపురంలో వరద సహాయక చర్యలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సమీక్ష. పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి, పారిశుద్ధ్య పనులు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం.
అమరావతి: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, యు.కొత్తపల్లి మండలాల్లో పలు గ్రామాల్లో పంటలు నీటమునిగిన నేపథ్యంలో నష్టం అంచనాలను సమగ్రంగా చేపట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు. ప్రతి రైతుకు జరిగిన నష్టాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో నమోదు చేయాలని, అంచనాల్లో ఏ ఒక్క రైతుకూ అన్యాయం జరగకూడదని స్పష్టం చేశారు. వరి, పత్తి, మినుము, మొక్కజొన్న తదితర పంటల నష్టాన్ని గ్రామాల వారీగా పరిశీలించి, పంట దశ, నీటిమునక తీవ్రత, దెబ్బతిన్న విస్తీర్ణం ఆధారంగా నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.
రహదారులు, కల్వర్టులు, వంతెనల పునరుద్ధరణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. జల్లూరు కల్వర్టు వద్ద వరద నీటి ప్రవాహం తగ్గిందని, ప్రస్తుతం వాహన రాకపోకలు సాధారణంగా కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు వివరించారు. కల్వర్టు నిర్మాణంలో మిగిలిన పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు. సుద్దగడ్డ వాగు వంతెన అప్రోచ్ రోడ్డులో ఏర్పడిన స్వల్ప సెటిల్మెంట్ క్రాక్ను ఇప్పటికే మరమ్మతులు చేసి సరిచేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తుఫాను ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న ఇతర రహదారులు, అప్రోచ్ రోడ్లను కూడా పరిశీలించి అత్యవసర మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
విద్యుత్ సరఫరా పరిస్థితిపైనా సమీక్ష నిర్వహించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులతో దెబ్బతిన్న లైన్లు, స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లను పునరుద్ధరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గత రెండు రోజులుగా చేపట్టిన చర్యలతో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి చేరుకుందని వివరించారు. భవిష్యత్తులో భారీ వర్షాలు, తుపాన్ల సమయంలో అంతరాయాలు తగ్గేలా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించారు.
వరద ప్రభావిత కుటుంబాలకు ఆహారం, తాగునీరు, అత్యవసర సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంచాలని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సిబ్బంది నిరంతరం పర్యటిస్తూ ప్రజల అవసరాలను గుర్తించాలని సూచించారు.
ఇక వరదల అనంతరం పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. నిలిచిన వర్షపు నీటిని తొలగించడం, కూలిన చెట్లను వెంటనే తొలగించడం, తాగునీటి వనరుల వద్ద క్లోరినేషన్, గ్రామాల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడం వంటి చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని సూచించారు. దోమలు, నీటి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల నివారణకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టడంతోపాటు, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజారోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అధికారులను పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు.