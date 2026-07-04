Amaravati: పింగళి వెంకయ్య వర్ధంతి.. మంత్రి నారా లోకేష్ ఘన నివాళి!
Amaravati: భారత జాతీయ జెండా రూపకర్త, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు పింగళి వెంకయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ఘన నివాళులర్పించారు.
Amaravati: భారత జాతీయ పతాక రూపకర్త, గొప్ప స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు పింగళి వెంకయ్య వర్థంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పింగళి వెంకయ్య చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైన జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించి, దేశ చరిత్రలో ఆయన శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
ప్రజల్లో స్వాతంత్ర్య కాంక్షను రగిలించి, దేశభక్తిని పెంపొందించడంలో పింగళి వెంకయ్య కీలక పాత్ర పోషించారని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. ఒక తెలుగు మహనీయుడి ఆలోచనల్లో పుట్టిన త్రివర్ణ పతాకం నేడు యావత్ భారతజాతి గర్వానికి ప్రతీకగా నిలిచిందన్నారు. దేశ సమైక్యత, సార్వభౌమత్వం, త్యాగస్ఫూర్తికి చిహ్నంగా ఎగురుతున్న జాతీయ జెండా వెనుక పింగళి వెంకయ్య కృషి ఎన్నటికీ మరువలేనిదని చెప్పారు. ఆయన దేశభక్తి, అంకితభావం ప్రతి భారతీయుడికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
పింగళి వెంకయ్య జీవితం యువతకు స్ఫూర్తిదాయకమని, దేశం కోసం జీవించిన మహనీయుల త్యాగాలను ప్రతి తరం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన మహనీయుల ఆశయాలను కొనసాగిస్తూ దేశాభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
పింగళి వెంకయ్య వర్థంతి సందర్భంగా దేశానికి ఆయన అందించిన అమూల్యమైన సేవలను స్మరించుకుంటూ, ఆయన త్యాగం, దేశభక్తికి మరోసారి శిరసావహనం చేస్తున్నామని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడిగా పింగళి వెంకయ్య పేరు భారత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.