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ఏపీలో సిస్కో ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయండి..సిస్కో ఇండియా ఎండీ హరీష్ కృష్ణన్‌తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ..

Amaravati: న్యూఢిల్లీలో సిస్కో ఇండియా ఎండీ హరీష్ కృష్ణన్‌తో మంత్రి నారా లోకేష్ భేటీ. ఏపీలో తయారీ యూనిట్లు, విశాఖలో జీసీసీ ఏర్పాటుపై చర్చ.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 12:26 AM IST
Amaravati
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ఏపీలో సిస్కో ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయండి..సిస్కో ఇండియా ఎండీ హరీష్ కృష్ణన్‌తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ..

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అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఐటీ, డేటా సెంటర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేసింది. గ్లోబల్ టెక్నాలజీ సంస్థ సిస్కోకు రాష్ట్రంలో తయారీ, ఇంజనీరింగ్ కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని మంత్రి నారా లోకేష్ విజ్ఞప్తి చేశారు. న్యూఢిల్లీలో సిస్కో ఇండియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ కృష్ణన్‌తో మంత్రి లోకేష్ సమావేశమయ్యారు.

రాష్ట్రంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డేటా సెంటర్ ఎకోసిస్టమ్‌పై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు. డేటా సెంటర్ల అవసరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. వాటికి అవసరమైన పరికరాల తయారీ, సరఫరా వ్యవస్థను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని లోకేష్ తెలిపారు. భారీ ఉత్పత్తి ద్వారా ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రయోజనాలను పొందడంతో పాటు.. డేటా సెంటర్ వాల్యూ చైన్‌లోని వివిధ విభాగాలను రాష్ట్రానికి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు.

ఈ నేపథ్యంలో సిస్కో సంస్థకు చెందిన యూనిఫైడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ (UCS) సర్వర్లు, స్విచ్‌లు, రౌటర్ల తయారీ కేంద్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి కోరారు. దీంతో రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన కీలక నెట్‌వర్కింగ్, కంప్యూటింగ్ పరికరాల తయారీకి అవకాశం ఏర్పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

అదే సమయంలో విశాఖపట్నంలో ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ లేదా గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్ (GCC) ఏర్పాటు చేయాలని లోకేష్ ప్రతిపాదించారు. విశాఖలో ఉన్న ఐటీ మౌలిక వసతులు, అందుబాటులో ఉన్న ప్రతిభావంతులైన యువత, భవిష్యత్‌లో పెరగనున్న టెక్నాలజీ కార్యకలాపాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంజనీరింగ్, పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉందని వివరించారు.

సిస్కో ఇండియా ఎండీ హరీష్ కృష్ణన్ సంస్థ కార్యకలాపాల గురించి వివరించారు. భారత్‌లో సిస్కోకు 16 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది ఉన్నారని, వారిలో 8 వేల మందికి పైగా ఇంజనీర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. దేశంలో సంస్థకు కీలకమైన ఇంజనీరింగ్ విభాగాలు పనిచేస్తున్నాయని, 1,000కు పైగా పేటెంట్లు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

చెన్నైలోని సిస్కో తయారీ ప్లాంట్ ద్వారా 1 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఎగుమతులు, దేశీయ విక్రయాలు సాధించే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు హరీష్ కృష్ణన్ తెలిపారు. తయారీ రంగంలో భారత్‌కు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను వివరించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లోనూ సిస్కో భాగస్వామిగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గత ఏడాది మార్చిలో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం 50 వేల మంది యువతను నెట్అకాడ్ యాక్సెస్, ఐటీ, ఇతర పరిశ్రమలకు అవసరమైన అధిక నైపుణ్యాలు కలిగిన శ్రామిక శక్తిగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమం ఇప్పటికే అమలులో ఉందని తెలిపారు.

విశాఖపట్నంలోని ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, తిరుపతిలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, విజయవాడ స్మార్ట్ సిటీ, ఏపీ ఫైబర్‌నెట్‌కు సంబంధించిన 22,500 కిలోమీటర్ల నెట్‌వర్క్ ప్రాజెక్టుల్లో సిస్కో భాగస్వామ్యం వహించినట్లు హరీష్ కృష్ణన్ గుర్తుచేశారు.

ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని సిస్కో ఇండియా ఎండీ హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లు, నెట్‌వర్కింగ్, ఇంజనీరింగ్, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో సిస్కో కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించే అవకాశాలపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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