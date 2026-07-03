Amaravati: అమరావతే ఏపీ అభివృద్ధికి కేంద్రబిందువు.. మంత్రి రాంప్రసాద్
Amaravati: రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు అమరావతి రాజధానే తలమానికమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు.
Amaravati: మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అమరావతి రాజధానిపై మరోసారి స్పష్టమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అమరావతి రాజధాని నిర్మాణమే కీలకమని ఆయన అన్నారు. రాజధాని నిర్మాణం పూర్తయితే రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొన్నారు. అమరావతి కేవలం ఒక నగరం కాదని, ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు తలమానికమని వివరించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనతో రాష్ట్రాన్ని అయోమయంలోకి నెట్టారని మంత్రి విమర్శించారు. పరిపాలనా వికేంద్రీకరణ పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఆ ఆలోచన ఆచరణ సాధ్యం కాలేదని అన్నారు. మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన వల్ల పెట్టుబడిదారుల్లో అనిశ్చితి ఏర్పడిందని, అభివృద్ధి పనులు కూడా మందగించాయని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే ఇప్పుడు ప్రజలు "మావిగన్" అంటూ ఎద్దేవా చేస్తున్నారని అన్నారు.
మూడు ప్రాంతాలను కలిపి రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం వాస్తవానికి సాధ్యం కాని ఆలోచన అని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అలాంటి ప్రతిపాదనలు ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించడమే తప్ప రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడవని చెప్పారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాజధాని అంశాన్ని ఉపయోగించడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజధాని అంశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇప్పటికీ అమరావతిపై అక్కసుతో మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి ఆరోపించారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని అడ్డుకునేలా గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలను ప్రజలు గమనించారని అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అదే ధోరణిని కొనసాగించడం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మంచిది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారని, రాజకీయ వివాదాలను కాదని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అమరావతి నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. రాజధాని ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రహదారులు, ఇతర అభివృద్ధి పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. అమరావతి పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందితే రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని వివరించారు.
అమరావతి అభివృద్ధి ఒక్క ప్రాంతానికే పరిమితం కాదని, దాని ప్రభావం రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలపై ఉంటుందని మంత్రి అన్నారు. బలమైన రాజధాని ఉంటే పరిపాలన సమర్థవంతంగా సాగడమే కాకుండా పరిశ్రమలు, విద్య, వైద్యం, ఐటీ వంటి రంగాలు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని తెలిపారు. అన్ని ప్రాంతాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని అమరావతి నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేసి ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు.