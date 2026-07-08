అమరావతి నిర్మాణానికి వేగం... కాంట్రాక్ట్ సంస్థలతో మంత్రి నారాయణ సమీక్ష
Amaravati: అమరావతి నిర్మాణ పనులపై సమీక్షించిన మంత్రి నారాయణ. వర్షాకాలంలో పనులు ఆగకుండా చర్యలు. నిర్ణీత గడువులోగా నాణ్యతతో పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు.
అమరావతి: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేయడంపై పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మంగళవారం సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్పర్సన్ , ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ , సీనియర్ ఇంజినీర్లు, వివిధ కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.
అమరావతిలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వ భవనాలు, ప్రధాన రహదారులు, ఎల్పీఎస్ (ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్) లే అవుట్ అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని మంత్రి ప్రాజెక్టుల వారీగా సమీక్షించారు. ఏ పనులు ఎంత శాతం పూర్తయ్యాయి, ఏ దశలో ఉన్నాయి, నిర్దేశించిన గడువులోగా పూర్తి చేయడానికి ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు అవసరమనే అంశాలపై కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులను ప్రశ్నించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
వర్షాకాలం నేపథ్యంలో నిర్మాణ పనులకు ఎలాంటి ఆటంకాలు ఏర్పడకుండా ముందస్తుగా చేపట్టిన ఏర్పాట్లను అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. భారీ వర్షాలు వచ్చినా పనులు నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీ, నీటి మళ్లింపు, నిర్మాణ ప్రాంతాల భద్రత, యంత్రాల వినియోగం వంటి అంశాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అవసరమైన నిర్మాణ సామగ్రి నిల్వలు, కార్మికుల లభ్యతపై కూడా మంత్రి ఆరా తీశారు.
నిర్దేశిత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ప్రాజెక్టును నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదని, నిర్మాణ ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ పనులు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. పనుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ఎదురయ్యే సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
అమరావతి నిర్మాణం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకమని, ప్రభుత్వం రాజధాని అభివృద్ధికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం వేగంగా పూర్తైతే రాజధాని అభివృద్ధి మరింత ఊపందుకుంటుందని తెలిపారు. కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
ఈ సమీక్ష ద్వారా అమరావతి నిర్మాణ పనులపై ప్రభుత్వం నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తోందని, ప్రతి ప్రాజెక్టును నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు స్పష్టమైంది. వర్షాకాల సవాళ్ల మధ్య కూడా పనుల వేగం తగ్గకుండా అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి అధికారులకు మరోసారి దిశానిర్దేశం చేశారు.