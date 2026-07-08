రాజధాని రైతుల సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం ఫోకస్..సమస్యల పరిష్కారానికి దశలవారీ చర్యలకు జేఏసీ నేతలకు మంత్రి హామీ
Amaravati: అమరావతి రైతు జేఏసీతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం. రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి సానుకూల హామీ. రాజధాని నిర్మాణంలో రైతుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత.
అమరావతి: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు వేగం పుంజుకుంటున్న వేళ, రైతుల సమస్యల పరిష్కారంపైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో మంత్రి నారాయణ బుధవారం అమరావతి రైతు జేఏసీ ప్రతినిధులతో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామరాజు, అదనపు కమిషనర్లు, సంబంధిత శాఖల అధికారులు, 20 మందికి పైగా రైతు జేఏసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
రాజధాని గ్రామాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చిన రైతు ప్రతినిధులు, ముఖ్యంగా గ్రామ కంఠం సమస్యలు, రైతులకు తిరిగి కేటాయించిన నివాస, వాణిజ్య ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు, ఎఫ్ఎస్ఐ (ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్) పెంపు, గ్రామాల్లో చెత్త డంపింగ్ నివారణ, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, గ్రామాలకు మెరుగైన రహదారి అనుసంధానం వంటి అంశాలపై వివరంగా చర్చించారు.
ప్రతి అంశంపై అధికారులు, రైతు ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమగ్రంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. వెంటనే పరిష్కారం సాధ్యమయ్యే సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని, విధానపరమైన నిర్ణయాలు అవసరమైన అంశాలపై దశలవారీగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించినట్లు తెలిసింది. రైతుల నుంచి వచ్చిన ప్రతి వినతిని నమోదు చేసి, వాటిపై కార్యాచరణ రూపొందించాలని కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
రాజధాని నిర్మాణానికి తమ భూములను స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిన రైతుల సంక్షేమం ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని మంత్రి సమావేశంలో స్పష్టం చేసినట్లు సమావేశంలో పాల్గొన్నవారు తెలిపారు. రైతుల సహకారంతోనే అమరావతి నిర్మాణం సాధ్యమైందని, వారి సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తుందని హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు.
సమావేశం అనంతరం రైతు జేఏసీ ప్రతినిధులు సానుకూల స్పందన వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యలను మంత్రి ఓపికగా విన్నారని, ప్రతి అంశంపై స్పష్టమైన చర్చ జరిగిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం సమస్యల పరిష్కారానికి సానుకూలంగా స్పందించడం ఆనందంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని సమస్యలపై త్వరలో నిర్ణయాలు వచ్చే అవకాశముందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అమరావతి నిర్మాణ పనులు మళ్లీ వేగం అందుకుంటున్న సమయంలో రైతులతో ప్రభుత్వం నిరంతర చర్చలు జరపడం కీలక పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. రాజధాని అభివృద్ధితో పాటు రైతుల ప్రయోజనాలను కూడా సమానంగా కాపాడే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుందనే సంకేతాలను ఈ సమావేశం ఇచ్చిందని రాజకీయ, పరిపాలనా వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. రైతుల సమస్యల పరిష్కారంతో రాజధాని ప్రాంతంలో మరింత సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడి, అభివృద్ధి పనులు మరింత వేగవంతం అవుతాయన్న ఆశాభావం ప్రభుత్వ వర్గాల నుండి వ్యక్తం అవుతున్నాయి.