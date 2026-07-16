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ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి.. అమరరాజాపై గత ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రస్తావించిన మంత్రి నారా లోకేష్..

Amaravati: గత ప్రభుత్వంలో అమరరాజా సంస్థ ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులపై మంత్రి లోకేష్ విచారం. ఏపీని మళ్లీ ఉత్తమ పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా మారుస్తామని వెల్లడి.

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM
Published on: 16 July 2026 8:28 PM IST
Amaravati
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ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి.. అమరరాజాపై గత ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రస్తావించిన మంత్రి నారా లోకేష్..

అమరావతి: అమరరాజా గ్రూప్ ఛైర్మన్ జయదేవ్ గల్లాకు మంత్రి నారా లోకేష్ బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పడం రాజకీయ, పారిశ్రామిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తెలంగాణలో అమరరాజా కొత్త తయారీ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమ సమయం లో సోషల్ మీడియా వేదికగా , గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమరరాజా సంస్థ ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ప్రస్తావిస్తూ "ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి" అని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రముఖ పారిశ్రామిక సంస్థకు ఎదురైన పరిస్థితులపై విచారం వ్యక్తం చేశారు.

మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ, అమరరాజా వంటి సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఎంతో కీలకమని చెప్పారు. అలాంటి సంస్థలకు ప్రభుత్వాలు అండగా నిలవాల్సిన సమయంలో, గత ప్రభుత్వంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని విమర్శించారు. సొంత రాష్ట్రంలోనే ఎదిగిన ఒక సంస్థ ప్రోత్సాహం పొందాల్సింది పోయి వేధింపులు ఎదుర్కోవాల్సి రావడం బాధాకరమన్నారు.

గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వల్ల అమరరాజా తన విస్తరణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా తెలంగాణ వైపు మొగ్గుచూపాల్సి వచ్చిందని లోకేష్ పరోక్షంగా పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన అనుమతులు, పారదర్శక విధానాలు, అనుకూల వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన నెలకొన్నదని అన్నారు.

ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు పూర్తి భద్రత, వేగవంతమైన అనుమతులు, పారదర్శక పాలన అందిస్తున్నామని తెలిపారు. "వ్యాపారాలు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మళ్లీ ఉత్తమ గమ్యస్థానంగా మారుతోంది" అని పేర్కొన్నారు.

అమరరాజా భవిష్యత్ విస్తరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక భాగస్వామిగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని లోకేష్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలని, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచాలని అమరరాజా యాజమాన్యాన్ని కోరారు. పరిశ్రమల అభివృద్ధి ద్వారా యువతకు ఉద్యోగాలు, రాష్ట్రానికి ఆర్థిక ప్రగతి సాధ్యమవుతుందని వివరించారు.

తెలంగాణలో కొత్త తయారీ కేంద్రాన్ని విజయవంతంగా ప్రారంభించిన అమరరాజా యాజమాన్యానికి మంత్రి లోకేష్ అభినందనలు తెలిపారు. సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరించి ప్రపంచ స్థాయి సంస్థగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. మంత్రి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు కేవలం ఒక సంస్థకు క్షమాపణ చెప్పడమే కాకుండా, గత పారిశ్రామిక విధానాలపై రాజకీయ విమర్శగా కూడా విశ్లేషించబడుతున్నాయి.

పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం పెంపొందించడం, పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందనే సందేశాన్ని ఇవ్వడమే ఈ వ్యాఖ్యల ప్రధాన ఉద్దేశమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అమరరాజా వంటి సంస్థలు తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోందని, రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అత్యంత పెట్టుబడులకు అనుకూల రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేష్ మరోసారి స్పష్టం చేశారు..

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JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

JAGADEESWARARAO, PEDDAPURAM

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