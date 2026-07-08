స్థానిక వివాదాలతో దేవాదాయ శాఖకు సంబంధం లేదు..కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశంపై ఎక్కువగా మాట్లాడలేం మంత్రి ఆనం
Amaravati: అహోబిలం ఆలయం దేవాదాయ శాఖ పరిధిలో లేదని మంత్రి ఆనం స్పష్టం. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకు మఠం ఆధీనంలోనే నిర్వహణ. సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తామని వెల్లడి.
అమరావతి: అహోబిలంలో ఇటీవలి రోజులుగా రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన వివాదంపై రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అహోబిలం మఠం, అక్కడి ఆలయ వ్యవహారాలు దేవాదాయ శాఖ పరిధిలోకి రావని స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అహోబిలం ఆలయ నిర్వహణ పూర్తిగా తమిళనాడుకు చెందిన అహోబిల మఠం ఆధీనంలోనే కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.
అమరావతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి ఆనం, అహోబిలంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించినప్పటికీ, దేవాదాయ శాఖకు నేరుగా పరిపాలనా బాధ్యతలు లేవని చెప్పారు. స్థానికంగా తలెత్తిన వివాదాలకు శాఖకు సంబంధం లేదని, అయితే సమస్య ఉన్న విషయం వాస్తవమేనని అంగీకరించారు. పరిస్థితులను పరిశీలించి వీలైనంత త్వరగా పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించేందుకు ప్రయత్నిస్తామని తెలిపారు.
ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించి నివేదిక తెప్పించుకుంటామని మంత్రి వెల్లడించారు. వివాదానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత అవసరమైన చర్యలపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున దానిపై మరింతగా వ్యాఖ్యానించడం సముచితం కాదని స్పష్టం చేశారు.
అహోబిలం వివాదంపై రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపైనా మంత్రి స్పందించారు. స్థానిక నేతలు ఈ అంశంపై మాట్లాడటం వారి వ్యక్తిగత నిర్ణయమని, ప్రభుత్వం లేదా దేవాదాయ శాఖకు దానితో సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం చట్టపరమైన పరిమితుల మేరకే వ్యవహరిస్తుందని, కోర్టు ఆదేశాలు మరియు నిబంధనలను గౌరవిస్తుందని తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, అహోబిలం వ్యవహారం ఇటీవల రాజకీయంగా కూడా చర్చకు దారితీసింది. ఆలయ పరిపాలన, మఠం నిర్వహణ, స్థానిక పరిస్థితులపై పలు వర్గాల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి ఆనం చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆలయం దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలో లేదని, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకు తమిళనాడుకు చెందిన అహోబిల మఠమే నిర్వహణ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తోందని మరోసారి స్పష్టం చేయడం గమనార్హం.
ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని చట్టపరమైన కోణంలోనే పరిశీలిస్తున్నట్లు మంత్రి వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమైంది. వివాదంపై సమగ్ర నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, కోర్టు విచారణ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తదుపరి పరిణామాలపై ఆసక్తి నెలకొంది...