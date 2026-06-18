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దక్షిణాది హక్కులపై రాజకీయ చర్చ.. శశి థరూర్ వ్యాఖ్యలకు లోకేష్ కౌంటర్..

Nara Lokesh: లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్‌కు మంత్రి నారా లోకేష్ కౌంటర్.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 18 Jun 2026 8:22 AM IST
Nara Lokesh
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దక్షిణాది హక్కులపై రాజకీయ చర్చ.. శశి థరూర్ వ్యాఖ్యలకు లోకేష్ కౌంటర్..

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Nara Lokesh: లోక్‌సభ స్థానాల పునర్విభజన అంశం మరోసారి దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉందంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందిస్తూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల హక్కుల పరిరక్షణ పేరుతో కాంగ్రెస్ చేస్తున్న విమర్శలు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

లోక్‌సభ స్థానాల పునర్విభజన విషయంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చకు చారిత్రక నేపథ్యం ఉందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. దేశంలో జనాభా ఆధారంగా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల సంఖ్యను నిర్ణయించే విధానం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, 1971 జనాభా లెక్కలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని సీట్ల పునర్విభజనను చాలా కాలంగా నిలిపివేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దేశ జనాభా గత ఐదు దశాబ్దాల్లో భారీగా పెరిగిందని, ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థలో మార్పులు అవసరమవుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

1971తో పోలిస్తే దేశ జనాభా దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగిందని మంత్రి లోకేష్ గుర్తు చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజాస్వామ్య అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్యను పెంచడం అనివార్యమని చెప్పారు. పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ప్రజలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం కేంద్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అదే సమయంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఆందోళనలను కూడా తేలికగా తీసుకోలేమని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. కుటుంబ నియంత్రణ విధానాలను సమర్థంగా అమలు చేసి జనాభా పెరుగుదలను నియంత్రించిన రాష్ట్రాలు ప్రాతినిధ్యం కోల్పోయే పరిస్థితి రావద్దన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధిలో ముందున్న రాష్ట్రాలకు నష్టం కలగకుండా, అదే సమయంలో దేశ జనాభా వాస్తవాలను కూడా ప్రతిబింబించే విధంగా సమతుల్య విధానం అవసరమని చెప్పారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గే పరిస్థితి ఏర్పడితే అందుకు కాంగ్రెస్ కూడా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని లోకేష్ విమర్శించారు. గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ఈ అంశంపై స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోలేదని, ఇప్పుడు మాత్రం రాజకీయంగా విమర్శలు చేయడం సరైన విధానం కాదన్నారు. శశి థరూర్ వంటి నాయకులు గత నిర్ణయాలపై కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్‌డీఏ) ప్రభుత్వం దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలు, జాతీయ ప్రాతినిధ్యం రెండింటినీ సమానంగా పరిగణిస్తున్నదని లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్రాల హక్కులను కాపాడుతూ, దేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

మొత్తానికి లోక్‌సభ స్థానాల పునర్విభజన అంశం కేవలం సీట్ల సంఖ్యకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. ఇది రాష్ట్రాల హక్కులు, జనాభా ప్రాతినిధ్యం, సమాఖ్య వ్యవస్థ, ప్రజాస్వామ్య సమతుల్యత వంటి కీలక అంశాలతో ముడిపడి ఉంది. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ఈ అంశంపై కేంద్రం, రాష్ట్రాలు మరియు రాజకీయ పార్టీల మధ్య చర్చలు మరింత వేడెక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Nara LokeshShashi TharoorLok Sabha DelimitationNDA Government
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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