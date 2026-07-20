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Amaravati: 20 లక్షల ఉద్యోగాలే లక్ష్యం.. కార్యాచరణకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కసరత్తు

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేష్ అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ కానుంది.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 20 July 2026 9:59 AM IST
Amaravati
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Amaravati: 20 లక్షల ఉద్యోగాలే లక్ష్యం.. కార్యాచరణకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కసరత్తు

Amaravati: రాష్ట్రంలో యువతకు భారీ స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలను వేగవంతం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అధ్యక్షతన సోమవారం మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశం జరగనుంది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, సేవారంగం, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించి ఉద్యోగాల కల్పనకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సమావేశంలో సమీక్షించనున్నారు.

ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 20 లక్షల ఉద్యోగాల లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించాలనే అంశంపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నిర్వహించిన వివిధ పెట్టుబడి సదస్సులు, ఎంఓయూల అమలు, కొత్త పరిశ్రమల స్థాపన, ఐటీ కంపెనీల విస్తరణ, ఎంఎస్‌ఎంఈల ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలను సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు వాస్తవ ప్రాజెక్టులుగా మారి, వాటి ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించే దిశగా శాఖల మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించనున్నారు.

అలాగే రాష్ట్రంలో యువతకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందించే స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కార్యక్రమాలు, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ, కళాశాలలు–పరిశ్రమల అనుసంధానం, ఉద్యోగ మేళాలు, అప్రెంటిస్‌షిప్ అవకాశాల విస్తరణ వంటి అంశాలు కూడా సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో ప్రతి శాఖ పోషించాల్సిన పాత్ర, నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు, కాలపరిమితి, అమలు పురోగతిని పర్యవేక్షించే విధానంపై కూడా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముంది.

రాష్ట్రంలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, తయారీ, పర్యాటకం, లాజిస్టిక్స్, ఆహార ప్రాసెసింగ్, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలు ఉద్యోగాల సృష్టికి కీలకంగా మారనున్నాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతి, అనంతపురం వంటి ప్రాంతాల్లో కొత్త పెట్టుబడులు రావడం ద్వారా ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తోంది.

ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో పెట్టుబడి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ఆ ఒప్పందాలు అమలు దశకు చేరుకోవడం, భూముల కేటాయింపు, అనుమతుల మంజూరు, మౌలిక వసతుల కల్పన వంటి అంశాల్లో వేగం పెంచాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించింది. ఈ చర్యల ఫలితంగా పరిశ్రమలు త్వరగా ప్రారంభమై ఉద్యోగాల కల్పన వేగవంతం కావాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

యువతకు ఉపాధి కల్పనను ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రాధాన్య అంశంగా పేర్కొంటున్న నేపథ్యంలో, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర ఉపాధి విధానానికి కీలక దిశానిర్దేశం చేయనున్నాయి. ఉద్యోగాల కల్పనలో శాఖల సమన్వయం, పెట్టుబడుల అమలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరిశ్రమల విస్తరణ అనే నాలుగు అంశాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించే అవకాశముంది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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