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ప్రతి నియోజకవర్గంలో జనసేన 'చర్చా వేదిక' క్షేత్రస్థాయి సమస్యలే పార్టీ కార్యాచరణకు బాటలు

Amaravati: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'జనసేన చర్చా వేదిక' ప్రారంభించిన జనసేన. క్షేత్రస్థాయి సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యమని, పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తారని మంత్రి నాదెండ్ల.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 16 July 2026 3:28 PM IST
Amaravati
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ప్రతి నియోజకవర్గంలో జనసేన 'చర్చా వేదిక' క్షేత్రస్థాయి సమస్యలే పార్టీ కార్యాచరణకు బాటలు

అమరావతి: పార్టీ కార్యకర్తల అభిప్రాయాలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి ఆధారంగా పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వ పనితీరును మరింత మెరుగుపర్చాలనే లక్ష్యంతో జనసేన పార్టీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'జనసేన చర్చా వేదిక' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. కైకలూరులో నిర్వహించిన తొలి చర్చా వేదిక అనంతరం జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ (పీఏసీ) ఛైర్మన్, రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

జనసేన అధ్యక్షుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచనతో రూపొందించిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామ, మండల స్థాయిలో పార్టీ కార్యకర్తలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ప్రజల అభిప్రాయాలు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలులో ఉన్న లోపాలను నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుందని మంత్రి తెలిపారు. కార్యకర్తలే పార్టీకి బలమని, వారి సూచనలే పార్టీ భవిష్యత్ కార్యాచరణకు దిశానిర్దేశం చేస్తాయని అన్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వంలో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు చిన్నచిన్న భేదాభిప్రాయాలు రావడం సహజమేనని నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. అయితే వాటిని పెద్ద సమస్యలుగా కాకుండా పరస్పర చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచనల మేరకు జిల్లా, నియోజకవర్గం, మండల స్థాయిల్లో సమన్వయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి సమర్థవంతంగా తీసుకెళ్లేలా చర్యలు చేపడతామని వెల్లడించారు.

కైకలూరు చర్చా వేదికలో ప్రధానంగా తాగునీటి సమస్య, డ్రైనేజీ సమస్యలు, రైతులు మరియు ఆక్వా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను కార్యకర్తలు ప్రస్తావించినట్లు మంత్రి చెప్పారు. ఈ సమస్యలపై అధికారుల నుంచి నివేదికలు తెప్పించుకుని, ఏలూరు జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రిగా స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, జిల్లా కలెక్టర్‌తో కలిసి పరిష్కార చర్యలు చేపడతానని హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా తాగునీటి సమస్యను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖల సహకారంతో శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తామని తెలిపారు.

ముంబయిలో కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని, మరో రెండు మూడు రోజుల్లో పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చేరుకుని పార్టీ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తారని నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో చర్చా వేదికలను నిర్వహించడం ద్వారా క్షేత్రస్థాయి ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను సేకరించి, పార్టీని సంస్థాగతంగా మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలన్నదే జనసేన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. రాజకీయంగా కూడా ఈ కార్యక్రమం పార్టీ విస్తరణకు, కూటమి సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కీలక అడుగుగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

JanasenaCharcha VedikaNadendla ManoharPawan Kalyan
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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