గడల శ్రీనివాసరావుకు జనసేనలో కీలక బాధ్యతలు
Amaravati: తెలంగాణ జనసేన ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా డాక్టర్ గడల శ్రీనివాసరావు నియామకం. పార్టీని గ్రామస్థాయి నుంచి పటిష్టం చేసేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ చర్యలు.
అమరావతి: తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతంపై దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా డాక్టర్ గడల శ్రీనివాసరావును తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా నియమిస్తూ పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
తెలంగాణలో పార్టీని గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు మరింత పటిష్టం చేయడంలో గడల శ్రీనివాసరావు కీలకంగా వ్యవహరించనున్నారు. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలను సమన్వయం చేయడంతో పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ఆయనకు అప్పగించిన ప్రధాన బాధ్యతల్లో ఉండనున్నాయి.
ప్రభుత్వ పరిపాలనలో పనిచేసిన అనుభవాన్ని పార్టీ నిర్మాణానికి వినియోగించుకోవాలని జనసేన నాయకత్వం భావిస్తోంది. గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో స్టేట్ హెల్త్ డైరెక్టర్ హోదాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాధ్యతలు నిర్వహించిన అనుభవం గడల శ్రీనివాసరావుకు ఉంది. ఈ అనుభవం పార్టీ సంస్థాగత కార్యక్రమాల నిర్వహణలో ఉపయోగపడుతుందని జనసేన పేర్కొంది.
తెలంగాణలో జనసేనను క్షేత్రస్థాయిలో విస్తరించేందుకు సంస్థాగత నిర్మాణంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని పార్టీ నాయకత్వం భావిస్తోంది. గ్రామాలు, మండలాలు, జిల్లాల స్థాయిలో పార్టీ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేస్తూ పార్టీ శ్రేణులను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యతను కొత్తగా నియమితులైన ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నిర్వహించనున్నారు.
గడల శ్రీనివాసరావు నియామకంతో తెలంగాణలో జనసేన సంస్థాగత కార్యక్రమాలకు కొత్త ఊపు వస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్షించారు. పార్టీ శ్రేణులు మరింత సమన్వయంతో పనిచేసేలా కొత్త బాధ్యతలు దోహదపడతాయని తెలిపారు.
తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు జనసేన నాయకత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంగా గడల శ్రీనివాసరావు నియామకం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.