పవన్ కళ్యాణ్ను పరామర్శించిన మంత్రి నారా లోకేష్,త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్ష.. వైద్యుల సూచనలు పాటించాలని సూచన
Amaravati: ముంబయిలో సర్జరీ తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసిన మంత్రి నారా లోకేష్. ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అమరావతి: ముంబయిలో కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని ఇటీవలే డిశ్చార్జి అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ శనివారం పవన్ కళ్యాణ్ను ఆయన నివాసంలో పరామర్శించారు.
ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుంటూ, త్వరగా పూర్తిగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. వైద్యుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ, కొంతకాలం పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా భుజానికి అయిన గాయం తీవ్రత, చికిత్స వివరాలు, శస్త్రచికిత్స అనంతరం వైద్యులు సూచించిన జాగ్రత్తల గురించి పవన్ కళ్యాణ్తో లోకేష్ చర్చించారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ముంబయిలో కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న విషయం తెలిసిందే. శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిన అనంతరం వైద్యుల సూచన మేరకు డిశ్చార్జి అయిన ఆయన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ శనివారం పవన్ కళ్యాణ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్కు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసిన లోకేష్, "పవన్ అన్నా.. మీరు త్వరగా పూర్తిగా కోలుకోవాలి" అని ఆకాంక్షించారు. ఆరోగ్యాన్ని ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులు సూచించిన విధంగా చికిత్స కొనసాగించాలని, అవసరమైనంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు.ఈ సందర్భంగా భుజానికి గాయం ఎలా జరిగింది, శస్త్రచికిత్స ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, ప్రస్తుతం ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉందనే అంశాలపై పవన్ కళ్యాణ్తో లోకేష్ వివరంగా మాట్లాడారు. వైద్యులు సూచించిన ఫిజియోథెరపీ, పునరావాస చికిత్సను క్రమం తప్పకుండా కొనసాగించాలని కూడా సూచించినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు పవన్ కళ్యాణ్ను పరామర్శించి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మంత్రి నారా లోకేష్ పరామర్శించడం ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వ నాయకత్వం పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నట్లు మరోసారి స్పష్టమైంది.
వైద్యుల సలహా మేరకు కొద్ది రోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగి తన అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.