Home ఆంధ్రప్రదేశ్అమరావతిAmaravati: సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులను అడ్డుకున్న రైతులు!

Amaravati: సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులను అడ్డుకున్న రైతులు!

Amaravati: అమరావతి ఉండవల్లి గ్రామంలో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 11 July 2026 1:01 PM IST
Amaravati
X

Amaravati: సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులను అడ్డుకున్న రైతులు!

Amaravati: ఉండవల్లి గ్రామంలో ఉద్రిక్తత సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణాల్లో మాకు ఎలాంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వకుండా మా పంట పొలాలు చదును చేస్తూ రోడ్డు వేస్తున్నారని అడ్డుకున్న రైతులు.

సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణంలో మాకు తగు న్యాయం చేయాలని కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకున్నా రెండు ఎకరాల ముప్పాదిక సెంటు కలిగిన 11 మంది రైతులు. భారీ పోలీస్ బలగాల మధ్య రోప్ టీం సహాయంతో మహిళా రైతులని పక్కకి నెట్టేసి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులు కొనసాగిస్తున్న అధికారులు.

పచ్చని పొలాలలో మహిళా రైతుల కన్నీటి రోదనల తో శాపనార్థాల మధ్య కొనసాగుతున్న సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పనులు.

AmaravatiUndavalliGuntur
హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X