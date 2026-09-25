Amaravathi: సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన గుంటూరు మిర్చి యార్డు చైర్మన్ కుర్రా అప్పారావు!
Amaravathi: గుంటూరు మిర్చి యార్డు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రగతి నివేదికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు చైర్మన్ కుర్రా అప్పారావు సమర్పించారు.
Amaravathi: సీఎం చంద్రబాబుని కలిసిన గుంటూరు మిర్చి యార్డు చైర్మన్ కుర్రా అప్పారావు. నూతన పాలకవర్గం బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత యార్డులో చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ముఖ్యమంత్రికి ప్రగతి నివేదిక సమర్పణ. యార్డ్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు అందించిన సేవలు, చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల పై సీఎం కు వివరణ.
యార్డులో రైతులకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు, పారదర్శక మార్కెటింగ్ సేవలు అందించేందుకు తీసుకున్న చర్యల వివరాలు ను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన కుర్రా అప్పారావు. గుంటూరు మిర్చి యార్డు అభివృద్ధికి సంబంధించి వచ్చే ఏడాదికి రూపొందించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను ముఖ్యమంత్రికి వివరించిన యార్డ్ చైర్మన్.
మిర్చి రైతులకు మెరుగైన మార్కెటింగ్ అవకాశాలు, అధిక ఆదాయం కల్పించేందుకు భవిష్యత్ ప్రణాళికలు.గుంటూరు మిర్చికి దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మరింత గుర్తింపు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నాం మిర్చి యార్డు చైర్మన్ కుర్రా అప్పారావు.