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పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్... లైబ్రరీలో పుస్తకాలపై ఆసక్తికర చర్చ

Amaravati: హైదరాబాద్‌లో పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించిన గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్. పవన్ లైబ్రరీలోని పుస్తకాలను పరిశీలించిన గవర్నర్, పఠనాసక్తిని అభినందించారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 16 July 2026 4:05 PM IST
Amaravati
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పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్... లైబ్రరీలో పుస్తకాలపై ఆసక్తికర చర్చ

అమరావతి: హైదరాబాద్‌లోని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసంలో గురువారం ఆత్మీయ వాతావరణం నెలకొంది. ఇటీవల కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ జస్టిస్ సయ్యద్ అబ్దుల్ నజీర్ స్వయంగా ఆయన నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుని, వైద్యులు సూచించిన విశ్రాంతి, చికిత్సను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. త్వరగా పూర్తిస్థాయిలో కోలుకుని ప్రజాసేవలో తిరిగి చురుకుగా పాల్గొనాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా గవర్నర్, పవన్ కళ్యాణ్ మధ్య కొద్దిసేపు ఆప్యాయంగా సంభాషణ జరిగింది. ఆరోగ్య పరిస్థితితో పాటు రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజా జీవితంలో ఆరోగ్య ప్రాముఖ్యత వంటి అంశాలపై కూడా చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. గవర్నర్ పరామర్శకు పవన్ కళ్యాణ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ భేటీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత లైబ్రరీ. తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విశాలమైన గ్రంథాలయాన్ని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్‌కు పవన్ కళ్యాణ్ చూపించారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన పుస్తకాలను పరిశీలించిన గవర్నర్, వాటిలోని విషయాలపై ఆసక్తి కనబరిచారు. దేశ విదేశాల ప్రఖ్యాత రచయితలు, రాజ్యాంగ నిపుణులు, పబ్లిక్ పాలసీ మేకర్స్, ఆర్థికవేత్తలు, చరిత్రకారులు రచించిన గ్రంథాలను పరిశీలిస్తూ పవన్ కళ్యాణ్‌తో చర్చించారు.

సామాజిక అంశాలు, రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రజా పరిపాలన, చరిత్ర, తత్వశాస్త్రం, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలు వంటి విభిన్న అంశాలపై ఉన్న పుస్తకాల సేకరణ గవర్నర్‌ను ఆకట్టుకున్నట్లు తెలిసింది. పుస్తక పఠనంపై పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఉన్న ఆసక్తిని ఆయన అభినందించినట్లు సమాచారం.

అంతేకాకుండా, పవన్ కళ్యాణ్ అభ్యర్థన మేరకు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఒక పుస్తకంపై తన ఆటోగ్రాఫ్ కూడా చేశారు. ఇది ఆ సమావేశంలో మరో విశేషంగా నిలిచింది. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న నాయకులు నిరంతరం అధ్యయనం చేయడం, పుస్తక పఠనానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం సమాజానికి సానుకూల సందేశాన్ని ఇస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇటీవల ముంబైలో పవన్ కళ్యాణ్ కుడి భుజానికి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించడంతో ప్రస్తుతం ఆయన హైదరాబాద్ నివాసంలో కోలుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, సినీ ప్రముఖులు ఆయనను పరామర్శించారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ స్వయంగా నివాసానికి వెళ్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ఈ భేటీ కేవలం మర్యాదపూర్వక పరామర్శగానే కాకుండా, ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య ఉన్న పరస్పర గౌరవానికి, అలాగే పుస్తక పఠనం, మేధోచర్చలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యానికి కూడా ప్రతీకగా నిలిచింది. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత లైబ్రరీలో జరిగిన చర్చలు ఈ సమావేశానికి ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి. త్వరగా కోలుకుని ప్రజా సేవలో మళ్లీ చురుకైన పాత్ర పోషించాలని గవర్నర్ ఆకాంక్షించగా, ఆయన పరామర్శకు పవన్ కళ్యాణ్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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