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Amaravati: వైయస్ జగన్‌ను కలిసిన సీపీఐ నేతలు - రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఆహ్వానం!

Amaravati: వైయస్ జగన్‌ను కలిసిన సీపీఐ జాతీయ, రాష్ట్ర నేతలు. ఈనెల 26న విజయవాడలో జరిగే కరువు పరిస్థితులపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వైయస్సార్సీపీకి ఆహ్వానం.

Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada
Published on: 24 Sept 2026 3:53 PM IST
Amaravati
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Amaravati: వైయస్ జగన్‌ను కలిసిన సీపీఐ నేతలు - రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ఆహ్వానం!

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Amaravati: మాజీ సీఎం, వైయస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ వైయస్‌.జగన్‌ను సీపీఐ నేతలు కలుసుకున్నారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జి.ఈశ్వరయ్య, సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు అక్కినేని వనజ, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు పి.హరినాథరెడ్డి వైయస్‌.జగన్‌ను కలిసిన వారిలో ఉన్నారు. సీపీఐ నేతలకు జగన్‌ సాదర స్వాగతం పలికారు.

ప్రజా సంబంధిత అంశాలపై ఇరువురి నేతల మధ్య చర్చ జరిగింది. సమావేశంలో వైయస్సార్‌సీపీ స్టేట్‌ కో-ఆర్డినేటర్‌ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరువు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈనెల 26న విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశానికి వైయస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ఆహ్వానించారు. ఆమేరకు రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఈశ్వరయ్య జగన్‌గారికి ఆహ్వానం అందించారు.

CPIYS JaganAP Drought Roundtable MeetingVijayawada
Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada

Perla Shyam Kumar, Staff Reporter -Vijayawada

మీడియా రంగంలో 28 ఇయర్స్ సుదీర్ఘ ప్రయాణంతో, ఎప్పటికప్పుడు తాజా పరిణామాలను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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