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Amaravati: వర్షాలు, వరదలపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - ఆదేశాలు!

Amaravati: వర్ష ప్రభావం తగ్గే వరకు కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం. క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక చర్యలు, విద్యుత్, రోడ్ల పునరుద్ధరణపై సమీక్ష.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 24 Sept 2026 2:03 PM IST
Amaravati
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Amaravati: వర్షాలు, వరదలపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - ఆదేశాలు!

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Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షాలు, వరదల పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటినప్పటికీ వర్ష ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. నేడు, రేపు కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

క్షేత్రస్థాయిలోనే సమస్యలకు పరిష్కారం

వర్షాల కారణంగా ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడితే అధికారులు కార్యాలయాలకే పరిమితం కాకుండా నేరుగా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని చంద్రబాబు సూచించారు. స్థానికంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెంటనే గుర్తించి పరిష్కరించాలని చెప్పారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో జిల్లా యంత్రాంగం వేగంగా స్పందించేలా ముందస్తు కార్యాచరణ సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు.

రోడ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి

భారీ వర్షాలు, వరదలతో రోడ్లు దెబ్బతిని రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సీఎం సూచించారు. ఎక్కడైనా రోడ్డు తెగిపోవడం, కల్వర్టులు దెబ్బతినడం లేదా నీటి ఉధృతితో రాకపోకలు నిలిచిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. ప్రజలకు అత్యవసర రవాణా అందుబాటులో ఉండేలా సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.

కొండచరియలు విరిగే ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తత

భారీ వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలపై అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని, పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటే వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆదేశించారు. ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు.

విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చర్యలు

భారీ వర్షాలు, గాలుల కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, వైర్లు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్నందున విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఎక్కడైనా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడితే యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా విద్యుత్ శాఖ, రెవెన్యూ, మున్సిపల్, పంచాయతీ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని చెప్పారు.

24 గంటలూ కంట్రోల్ రూముల పర్యవేక్షణ

ప్రతి జిల్లాలో కంట్రోల్ రూములు సమర్థంగా పనిచేసేలా చూడాలని చంద్రబాబు సూచించారు. కేవలం ఫిర్యాదులు వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరించాలని ఆదేశించారు. మండల, గ్రామ స్థాయిలో పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ జిల్లా కేంద్రానికి సమాచారం చేరేలా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని చెప్పారు. రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ అవసరమైన సహాయాన్ని జిల్లాలకు అందించాలని ఆదేశించారు.

చెరువుల భద్రతపై ప్రత్యేక ఫోకస్

వర్షాలను కేవలం ముప్పుగా కాకుండా నీటి వనరులను నింపుకునే అవకాశంగా కూడా ఉపయోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. చెరువులు, రిజర్వాయర్లు, ఇతర నీటి వనరుల్లోకి వస్తున్న నీటి ప్రవాహాన్ని నిరంతరం గమనించాలని చెప్పారు. చెరువులు నిండే సమయంలో గండ్లు పడకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశమున్న చెరువులను ముందుగానే గుర్తించాలని ఆదేశించారు.

వరద ప్రవాహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయాలి

నదులు, వాగులు, రిజర్వాయర్లలోకి వస్తున్న ఇన్‌ఫ్లోను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. వరద ప్రవాహం ఏ స్థాయిలో ఉంది, మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందా అనే అంశాలపై అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం అంచనా వేసుకోవాలని చెప్పారు. పరిస్థితిని బట్టి దిగువ ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. నదులు, రిజర్వాయర్ల ప్రవాహాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరమని ఇప్పటికే సీఎం అధికారులకు సూచించారు.

అవసరమైన సాయం వెంటనే అందాలి

క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఎలాంటి సాయం కోరినా ఆలస్యం చేయకుండా స్పందించాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. రెస్క్యూ, సహాయక చర్యలకు అవసరమైన సిబ్బంది, వాహనాలు, యంత్రాలు, ఇతర సామగ్రిని ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు. ప్రజలకు తాగునీరు, ఆహారం, మందులు వంటి అత్యవసర సదుపాయాలకు కొరత రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా ప్రజల నుంచి సమాచారం

ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకునేందుకు ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా అభిప్రాయాలను సేకరించాలని సీఎం సూచించారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారుల నివేదికలతో పాటు ప్రజల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. ఎక్కడ నీరు నిలిచింది, ఎక్కడ రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి, ఎక్కడ విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది వంటి అంశాలపై వేగంగా స్పందించేందుకు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు.

చెట్లు తొలగింపులో వేగం పెంచాలి

భారీ గాలుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగిపడటంతో రహదారులపై రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని సీఎం చెప్పారు. రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించాలని, ప్రధాన రహదారులు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. మున్సిపల్, పంచాయతీ, ఆర్అండ్‌బీ అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.

వర్షాలు తగ్గే వరకు అప్రమత్తత కొనసాగాలి

తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటినప్పటికీ ప్రమాదం పూర్తిగా తొలగిపోయినట్లు భావించవద్దని అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టే వరకు కలెక్టర్లు, అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం సూచించారు. ఉత్తరాంధ్రతో పాటు ఇతర వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లోనూ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, గాలుల ప్రభావం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తంగా ఉంచింది.

ప్రజలకు ఇబ్బంది రాకుండా సమన్వయంతో పనిచేయాలి

వర్షాలు, వరదల ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసుకుని అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితి విషమించిన తర్వాత స్పందించడం కంటే ముందుగానే ప్రమాద ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం, అవసరమైన చోట తరలించడం, రహదారులు–విద్యుత్–నీటి వనరులను పర్యవేక్షించడం ద్వారా నష్టాన్ని తగ్గించాలని సూచించారు. జిల్లాల మధ్య సమన్వయం, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి తక్షణ సహాయం, క్షేత్రస్థాయిలో వేగవంతమైన స్పందన ఉండేలా యంత్రాంగం పనిచేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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