Amaravati: అమరావతిలో తొలిసారి జగన్నాథ రథయాత్ర
Amaravati: అమరావతి చరిత్రలో తొలిసారిగా శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారిగా నిర్వహించిన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం, భక్తి శ్రద్ధల మధ్య ఘనంగా జరిగింది. ఈ చారిత్రాత్మక రథయాత్రలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని, జగన్నాథ స్వామి, బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవి ఆశీనులైన రథాన్ని భక్తులతో కలిసి లాగడం విశేష ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా భక్తి భావంతో రథాన్ని లాగడం తనకు ఎంతో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించిందని సీఎం పేర్కొన్నారు.
పురీ జగన్నాథ రథయాత్రకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రాధాన్యతను గుర్తుచేసిన సీఎం, అదే స్ఫూర్తితో అమరావతిలో కూడా ఈ పవిత్ర ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనందదాయకమని అన్నారు. రాజధానిలో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా ప్రజల్లో భక్తి, ఐక్యత, భారతీయ సంస్కృతి పట్ల మరింత అవగాహన పెరుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ మహత్తర కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించిన అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్రీ మధు పండిట్ దాసా గారికి, హరే కృష్ణ గోకుల క్షేత్రం అధ్యక్షులు శ్రీ వంశీధర దాస గారికి సీఎం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వేలాది మంది భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రథయాత్రలో పాల్గొనేలా చేసిన ఏర్పాట్లను ఆయన అభినందించారు.
అమరావతి కేవలం పరిపాలనా రాజధానిగానే కాకుండా, ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా కూడా ఎదగాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆకాంక్షిస్తోందని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
రథయాత్ర సందర్భంగా భక్తులు "జై జగన్నాథ" నినాదాలతో ఆ ప్రాంతాన్ని మార్మోగించారు. కుటుంబ సమేతంగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని రథాన్ని లాగి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. అమరావతిలో తొలిసారి నిర్వహించిన ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర రాజధాని చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక ఘట్టంగా నిలిచిందని భక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు. భవిష్యత్తులో ఈ రథయాత్రను ప్రతి ఏడాది మరింత వైభవంగా నిర్వహించాలని వారు ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు.