Kadapa: కువైట్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టుకు ఏపీ యువకుడు విశ్వ తేజ ఎంపిక!
Kadapa: కడప జిల్లా రాజంపేటకు చెందిన విశ్వ తేజ నెట్టెం కువైట్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపిక. విదేశాల్లో తెలుగు తేజం చాటిన యువకుడిపై ప్రశంసల వెల్లువ.
Kadapa: కువైట్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన తెలుగు యువకుడు విశ్వ తేజ నెట్టెం ఎంపిక కావడం పట్ల APNRT–Kuwait హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కువైట్లోని తెలుగు సమాజానికి ఇది గర్వకారణమైన విషయమని పేర్కొంది. చిన్ననాటి నుంచే క్రికెట్పై ఆసక్తి పెంచుకున్న విశ్వ తేజ క్రమశిక్షణతో సాధన చేస్తూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకుని జాతీయ జట్టులో చోటు సంపాదించుకున్నారని తెలిపింది.
కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం కుప్పవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఝాన్సీ నెట్టెం, ప్రసాద్ నెట్టెం దంపతుల కుమారుడు విశ్వ తేజ. చిన్న వయసు నుంచే క్రికెట్పై ఆసక్తి చూపించిన ఆయన ఆటపై ఉన్న మక్కువను క్రమంగా ప్రొఫెషనల్ కెరీర్గా మలుచుకున్నారు. కువైట్లో ఉంటూనే క్రికెట్లో నిరంతరం సాధన చేస్తూ పోటీ క్రికెట్లో తన సత్తా చాటుకున్నారు.
ఇటీవల సింగపూర్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ పోటీల్లో కువైట్ తరఫున విశ్వ తేజ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన ఆటతీరుతో ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కువైట్ జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం దక్కించుకోవడం ఆయన క్రీడా ప్రయాణంలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది.
తెలుగు కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు కువైట్ జాతీయ క్రికెట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించడం పట్ల కువైట్లోని తెలుగు సమాజం నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విశ్వ తేజ ఎదుగుదల విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చే అంశమని APNRT–Kuwait పేర్కొంది. ప్రతిభ, పట్టుదల, నిరంతర సాధన ఉంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చని ఆయన ప్రయాణం నిరూపిస్తోందని తెలిపింది.
విశ్వ తేజ ప్రతిభను గుర్తించి అవకాశాలు కల్పిస్తున్న కువైట్ క్రికెట్ యాజమాన్యం, కోచ్లు, జట్టు సభ్యులకు APNRT–Kuwait కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అదే సమయంలో విశ్వ తేజను చిన్ననాటి నుంచి ప్రోత్సహిస్తూ.. ఆయన క్రీడా ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన తల్లిదండ్రులు ఝాన్సీ నెట్టెం, ప్రసాద్ నెట్టెం దంపతులకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపింది. పిల్లల ఆసక్తిని గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే వారు తమకు నచ్చిన రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగగలరనడానికి విశ్వ తేజ ప్రయాణం ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని పేర్కొంది.
విశ్వ తేజ భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ పోటీల్లో రాణించి కువైట్ జాతీయ జట్టుకు మరిన్ని విజయాలు అందించాలని APNRT–Kuwait ఆకాంక్షించింది. క్రీడా రంగంలో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి కువైట్తో పాటు తన స్వస్థలం కడప జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలుగు సమాజానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని అభిలషించింది.
విశ్వ తేజను అభినందించిన వారిలో APNRT–Kuwait సభ్యులు ఓలేటి దివాకర్ నాయుడు, రాచూరి రెడ్డి మోహన్, అడుసుపల్లి, ఉదయ ప్రకాశ్, ముస్తాక్ ఖాన్, శంకర్ యాదవ్, బాబు మలేపాటి, రవి ములకల, దొడ్డిపల్లి సుబ్బరాజు, శ్రీను మేడమల్లి, గుండయ్య నాయుడు, బుజ్జి తదితరులు ఉన్నారు.