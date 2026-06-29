Amaravati: పేదల ఆకలి తీర్చే అన్న క్యాంటీన్లకు కార్పొరేట్ అండ
Amaravati: ఏపీలో పేదల ఆకలి తీర్చే అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు రూ.50 లక్షల విరాళం అందించింది.
Amaravati: ఆకలితో ఉన్నవారికి అండగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న అన్న క్యాంటీన్లకు సమాజంలోని వివిధ వర్గాల నుంచి మద్దతు పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ ముందుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని సచివాలయంలో కలిసి అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కోసం రూ.50 లక్షల విరాళాన్ని అందించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఈ సామాజిక కార్యక్రమానికి తమ వంతు సహకారం అందించడం ఆనందంగా ఉందని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
సచివాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రికి రూ.50 లక్షల చెక్కును అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వారి సేవాభావాన్ని అభినందించారు. ప్రభుత్వంతో పాటు సమాజంలోని వ్యాపార సంస్థలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సేవా సంస్థలు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు కావడం అభినందనీయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల్లో అందరూ కలిసి పనిచేస్తే మరింత మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు.
ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన వారిలో ఏపీ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, హయత్ ప్లేస్ ఛైర్మన్ ఆర్.వి. స్వామి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పవన్ కార్తీక్, సెక్రటరీ సీ.మూర్తి, తాజ్ వివాంత ఛైర్మన్ మలినేని రాజయ్య, మురళీ ఫార్చ్యూన్ హోటల్ ఛైర్మన్ ముత్తవరపు మురళీ, జీఆర్టీ హోటల్స్ అధినేత వి.శరణ్ తదితరులు ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలకు తమ సంఘం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు.
అన్న క్యాంటీన్లు రాష్ట్రంలోని పేదలు, కార్మికులు, దినసరి కూలీలు, వలస కార్మికులు, విద్యార్థులు వంటి అనేక వర్గాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన భోజనం అందించే ఈ పథకం వేలాది కుటుంబాలకు భరోసాగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వం కూడా అన్న క్యాంటీన్ల విస్తరణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తుండగా, స్వచ్ఛందంగా విరాళాలు అందించే సంస్థల సహకారం ఈ కార్యక్రమానికి మరింత బలం చేకూరుస్తోంది.
కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత అంటే కేవలం వ్యాపార అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు... సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే భావన కూడా కావాలని ఈ సందర్భంగా పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అందించిన ఈ విరాళం ఇతర వ్యాపార సంస్థలకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ప్రైవేట్ రంగం భాగస్వామ్యం పెరిగితే మరింత మంది అవసరమైన వారికి చేరువ కావడం సులభమవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ప్రజలు, వ్యాపార సంస్థలు, సేవా సంస్థలు కలిసి చేయూతనిస్తే అభివృద్ధి మరింత వేగంగా జరుగుతుందనే సందేశాన్ని ఈ కార్యక్రమం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అన్న క్యాంటీన్లకు అందిన ఈ రూ.50 లక్షల విరాళం కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాదు. సమాజం పట్ల ఉన్న బాధ్యతకు నిదర్శనంగా నిలిచిందని చెప్పాలి.