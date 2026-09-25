AP Rains: భారీ వర్షాలు: పంట నష్టం అంచనాకు మంత్రి ఆదేశం!
AP Rains: తీవ్ర వాయుగుండం, భారీ వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న పంట నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేయాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు.
AP Rains: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులతో దెబ్బతిన్న వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల నష్టాన్ని తక్షణమే అంచనా వేయాలని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి సర్వే చేపట్టి, పంట నష్టాల వివరాల నమోదు ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
భారీ వర్షాల ప్రభావం, పంటలకు జరిగిన నష్టం, రైతులకు అందించాల్సిన తక్షణ సహాయ చర్యలపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు శుక్రవారం ఉన్నతాధికారులతో ప్రత్యేక టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బూడితి రాజశేఖర్, వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ జిలానీ, ఉద్యాన శాఖ కమిషనర్ శ్రీనివాసులు, పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్, మత్స్యశాఖ కమిషనర్ తదితరులు టెలీకాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు.
భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల కారణంగా పంటలు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను అధికారులు వెంటనే సందర్శించాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా పొలాల్లో నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. పంటల పరిస్థితిని పరిశీలించి, అవసరమైన చోట నిల్వ నీటిని బయటకు పంపించే చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. పొలాల్లో అధికంగా తేమ ఉండటం వల్ల వేర్లు కుళ్లిపోవడం, తెగుళ్లు సోకడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున రైతులకు సకాలంలో సాంకేతిక సూచనలు అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
పంటలను కాపాడేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై రైతులకు వ్యవసాయ, ఉద్యాన శాఖ అధికారులు నేరుగా అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి సూచించారు. ఏ పంటకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లింది.. ప్రస్తుతం పంటను కాపాడేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి.. తదుపరి దశలో ఎలాంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అనే అంశాలపై రైతులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో నీటి ఎద్దడి పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కురుస్తున్న వర్షపు నీటిని సాధ్యమైనంత మేర సంరక్షించుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. పంటలకు నష్టం కలిగించే విధంగా పొలాల్లో నిలిచిన నీటిని తొలగిస్తూనే, భవిష్యత్తు సాగు అవసరాలకు ఉపయోగపడే వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసుకునే చర్యలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలిపారు. చెరువులు, కుంటలు, ఇతర నీటి వనరుల్లోకి నీటిని మళ్లించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని సూచించారు.
వ్యవసాయంతో పాటు ఉద్యాన, పశుసంవర్ధక, మత్స్య శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. వర్షాల కారణంగా పశువులు, మత్స్య సంపదకు జరిగిన నష్టాన్ని కూడా అధికారులు గుర్తించి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచించారు. పంట నష్టాల అంచనా, పంటల రక్షణ, రైతులకు సాంకేతిక సలహాలు, వర్షపు నీటి సంరక్షణపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, అవసరమైన చర్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన అమలు చేయాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు....