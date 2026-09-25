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Ahmedabad: టోరెంట్‌ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేష్ భేటీ!

Ahmedabad: అహ్మదాబాద్‌లో టోరెంట్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మంత్రి నారా లోకేష్ భేటీ అయ్యి, ఏపీలో ఫార్మా, క్లీన్ ఎనర్జీ రంగాల పెట్టుబడులపై చర్చించారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 1:51 PM IST
Ahmedabad
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Ahmedabad: టోరెంట్‌ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మంత్రి లోకేష్ భేటీ!

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Ahmedabad: అహ్మదాబాద్‌లో టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ ప్రతినిధులతో మంత్రి నారా లోకేష్‌ సమావేశమయ్యారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్‌, పవర్‌, గ్యాస్‌, ఎలక్ట్రికల్‌ రంగాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ సమీర్‌ మెహతా, డైరెక్టర్‌ షాన్‌ మెహతా, హోల్‌టైమ్‌ డైరెక్టర్‌ జిగీష్‌ మెహతాలతో లోకేష్‌ చర్చలు జరిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ పెట్టుబడులను మరింత విస్తరించే అవకాశాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఫార్మా రంగంలో మరిన్ని అవకాశాలను పరిశీలించాలని మంత్రి కోరారు. బ్యాక్‌వర్డ్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌లో భాగంగా విశాఖ ప్లాంట్‌లో ఏపీఐలు, అధునాతన ఇంటర్మీడియట్స్‌పై సంస్థ దృష్టి సారించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ఫార్మా క్లస్టర్లలో ఏపీఐ తయారీ, ఇంటర్మీడియట్‌ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను విస్తరించేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని టోరెంట్‌ ప్రతినిధులను ఆహ్వానించారు.

ఇక క్లీన్‌ ఎనర్జీ రంగంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ అవకాశాలు ఉన్నాయని లోకేష్‌ వివరించారు. టోరెంట్‌ తన రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించే ప్రణాళికల్లో భాగంగా.. రాష్ట్రంలో సౌర, పవన, హైబ్రిడ్‌ పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని కోరారు. ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వినియోగదారులకు అవసరమైన గ్రీన్‌ పవర్‌ను అందించే ప్రాజెక్టులకు ఏపీ అనుకూలంగా ఉంటుందని వివరించారు.

ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌, గ్రీన్‌ మాలిక్యూల్స్‌ రంగాల్లో టోరెంట్‌ పవర్‌ విస్తరణ ప్రణాళికలను కూడా మంత్రి ప్రస్తావించారు. పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టులు, గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌, ఇతర క్లీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా ఎంచుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, పారిశ్రామిక అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పెట్టుబడులకు అనువైన అవకాశాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని తెలిపారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా విశ్వసిస్తున్న టోరెంట్‌ గ్రూప్‌కు మంత్రి లోకేష్‌ అభినందనలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల విస్తరణకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ సమీర్‌ మెహతా సంస్థ భవిష్యత్‌ విస్తరణ ప్రణాళికలను వివరించారు. హైపోటెన్సీ ఉత్పత్తుల తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు. టోరెంట్‌ పవర్‌ ఇప్పటికే 3.96 గిగావాట్ల రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులను, 3 గిగావాట్ల పంప్డ్‌ హైడ్రో స్టోరేజ్‌ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని చెప్పారు.

గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌, ఇతర క్లీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులపైనా సంస్థ దృష్టి సారించినట్లు సమీర్‌ మెహతా వెల్లడించారు. 2030 నాటికి 10 గిగావాట్ల రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవడం తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన పెట్టుబడి అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఫార్మా నుంచి రెన్యువబుల్‌ ఎనర్జీ వరకు.. టోరెంట్‌ గ్రూప్‌ విస్తరణ ప్రణాళికలకు ఏపీ వేదికగా మారుతుందా అన్నదే ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది...

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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