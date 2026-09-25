AP: గోకుల్ ఆగ్రో చైర్మన్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ!
AP: నెల్లూరులో పామాయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించి గోకుల్ ఆగ్రో చైర్మన్తో మంత్రి నారా లోకేష్ చర్చలు జరిపారు.
AP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టేలా పారిశ్రామిక సంస్థలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గుజరాత్ పర్యటనలో ఉన్న రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్.. గోకుల్ ఆగ్రో రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కనుభాయ్ జె. ఠక్కర్తో సమావేశమయ్యారు. ఎడిబుల్ ఆయిల్స్, ఒలియో కెమికల్స్, బయోడీజిల్ రంగాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న గోకుల్ ఆగ్రోస్ విస్తరణ ప్రణాళికలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికే ఉన్న సంస్థ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించాలని మంత్రి లోకేష్ కోరారు. ముఖ్యంగా నెల్లూరులో పామాయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లాంట్కు అనుబంధంగా కొత్త రిఫైనరీలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రాష్ట్రంలో ఎడిబుల్ ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని మంత్రి వివరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ను పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా పరిగణిస్తున్న గోకుల్ ఆగ్రో రిసోర్సెస్ యాజమాన్యానికి లోకేష్ అభినందనలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారం, అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక వసతులు, విస్తరణకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించినట్లు తెలిపారు. ముఖ్యంగా పోర్టులు, పారిశ్రామిక కారిడార్లు, మార్కెట్లకు అనుసంధానం వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీలో మరిన్ని పెట్టుబడులకు ముందుకు రావాలని కోరారు.
గోకుల్ ఆగ్రో రిసోర్సెస్ చైర్మన్ కనుభాయ్ ఠక్కర్ మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణపట్నంలో సంస్థ ఇప్పటికే రోజుకు 1,400 టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన వంట నూనె రిఫైనరీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసిందని తెలిపారు. ఈ ప్లాంట్ 2024 నుంచి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం గుజరాత్లోని కాండ్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణపట్నం, పశ్చిమ బెంగాల్లోని హల్దియా, కర్ణాటకలోని మంగళూరులో సంస్థకు ప్లాంట్లు ఉన్నాయని వివరించారు.
దక్షిణ భారత మార్కెట్లకు మరింత సమర్థంగా సేవలు అందించేందుకు సంస్థ వద్ద విస్తరణ ప్రణాళికలు ఉన్నాయని కనుభాయ్ ఠక్కర్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఉన్న కార్యకలాపాలను ఆధారంగా చేసుకుని భవిష్యత్ విస్తరణ అవకాశాలను పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు.
నెల్లూరులో పామాయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ రిఫైనరీల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చితే.. ఆ ప్రాంతంలో ఎడిబుల్ ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్ రంగానికి ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులతో పాటు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు, అనుబంధ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం వివిధ రంగాల సంస్థలతో చర్చలు కొనసాగిస్తోంది....