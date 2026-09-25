Kakinada: వెల్స్పన్ సీఈఓ నితిన్ జైన్తో మంత్రి లోకేష్ భేటీ!
Kakinada: అహ్మదాబాద్లో వెల్స్పన్ సీఈఓతో మంత్రి లోకేష్ భేటీ అయ్యి, కాకినాడలో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, విశాఖలో జీసీసీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
Kakinada: అహ్మదాబాద్లో వెల్స్పన్ వరల్డ్ ఇండియా గ్రూప్ సీఈఓ నితిన్ జైన్తో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించిన లోకేష్.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెల్స్పన్ గ్రూప్ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించాలని కోరారు. ముఖ్యంగా కాకినాడలో వివిధ రంగాలను అనుసంధానం చేస్తూ వెల్స్పన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
కాకినాడను పారిశ్రామిక, లాజిస్టిక్స్ హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తున్న నేపథ్యంలో వెల్స్పన్కు అక్కడ అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి వివరించారు. టెక్స్టైల్స్, లాజిస్టిక్స్, డీఐ పైపుల తయారీ, పైపు కోటింగ్ యూనిట్తో పాటు గ్రీన్ అమోనియా తయారీ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనువైన ప్రాంతంగా కాకినాడను పరిశీలించాలని కోరారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ ఒకే పారిశ్రామిక పార్కు పరిధిలో అభివృద్ధి చేస్తే పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
అదే సమయంలో విశాఖపట్నంలో వెల్స్పన్ గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయాలని లోకేష్ ఆహ్వానించారు. ఐటీ, డిజిటల్ సేవలు, గ్లోబల్ బిజినెస్ కార్యకలాపాలకు విశాఖలో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, అందుబాటులో ఉన్న ప్రతిభావంతులైన మానవ వనరులను వివరించారు. ఏపీలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులతో పాటు టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగాల కల్పనకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని చెప్పారు.
గత ఏడాది దావోస్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో వెల్స్పన్ ప్రతినిధులు జరిపిన చర్చల్లో వచ్చిన ప్రతిపాదనల పురోగతిని కూడా ఈ సమావేశంలో సమీక్షించారు. అప్పట్లో చర్చించిన పెట్టుబడులు, ప్రాజెక్టులపై ప్రస్తుత పరిస్థితిని తెలుసుకుని.. కొత్త ప్రతిపాదనలను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశంపై చర్చించారు.
వెల్స్పన్ గ్రూప్ ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తోందని సంస్థ సీఈఓ నితిన్ జైన్ తెలిపారు. కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో సంస్థకు చెందిన 100 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే కాకినాడ–శ్రీకాకుళం గ్యాస్ పైప్లైన్కు సంబంధించి ఏపీజీడీసీకి, రిలయన్స్ కేజీ-డీ6 ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన పైపులను వెల్స్పన్ సరఫరా చేస్తోందని వివరించారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి ముందుకు వెళ్లే అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని నితిన్ జైన్ తెలిపారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న కార్యకలాపాలకు తోడు కొత్త రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు సంస్థ ఆసక్తి చూపినట్లు సమావేశం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
కాకినాడలో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు జరిగితే తయారీ రంగంతో పాటు టెక్స్టైల్స్, పైపుల తయారీ, లాజిస్టిక్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు విశాఖలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు అయితే ఐటీ, టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగాల కల్పనకు ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా వెల్స్పన్ గ్రూప్తో జరిగిన చర్చల్లో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, ఉపాధి కల్పన, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్, టెక్నాలజీ రంగాల్లో ఏపీ అవకాశాలను ప్రభుత్వం ప్రస్తావించింది...